“No queremos un solo disparo más”: comunidad de la parte alta de Jamundí pidió al Ejército retirarse

Alrededor de 80 soldados de la Tercera División del Ejército, fueron confrontados por campesinos que les insistieron salir de su zona.

La solicitud fue hecha durante un encuentro directo entre pobladores de la vereda Las Brisas y militares en la zona alta de Jamundí entre los corregimientos de Ampudia y Villacolombia. Según relataron los líderes comunitarios, el objetivo era evitar que en su territorio ocurrieran situaciones similares a las vividas recientemente en las veredas de La Pradera, El Descanso y la cabecera del corregimiento de Ampudia.

Entre los 300 campesinos aproximadamente que se encuentran bloqueando el paso a los soldados, uno de ellos tomó la vocería y expresó: “Nosotros no hacemos asonadas, esto es acompañamiento a los militares donde les pedimos que se retiren del territorio. Hacemos acompañamiento pacífico donde ninguno de los comuneros, ningún civil los ha agredido”, insistió el líder.

Soldados de la @Ejercito_Div3 continúan en la parte alta de Jamundí. Ppobladores de la vereda Las Brisasno les permiten continuar y exigen que salgan de su territorio pic.twitter.com/fGl7pViTtO — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 1, 2025

Durante el diálogo, los soldados pidieron a los habitantes no cubrirse los rostros. Sin embargo, el vocero explicó que ellos no son guerrilleros y que no tenían capuchas sino prendas de vestir y nuevamente le pidió a las tropas retirarse.

“Su presencia nos genera, no seguridad, sino inseguridad, por ese motivo estamos las comunidades aquí pacíficamente para que desalojen. Nosotros hacemos el acompañamiento hasta cierto punto”, dijo.

La comunidad insistió en que su intención no es violenta y que su único interés es preservar la paz en su territorio “y como población civil decimos no queremos un solo disparo más de ninguna parte, tanto de las fuerzas militares como de ningún grupo al margen de la ley”.

Recordemos que en la zona rural de Jamundí se viene llevando a cabo una operación especial con el propósito de debilitar las disidencias de las Farc, debido a esto se han presentado enfrentamientos, como en la zona de Ampudia, lo que generó a su vez el desplazamiento de alrededor de 450 personas al casco urbano del municipio, sin embargo, con la presencia de la Fuerza Pública, regresaron a sus viviendas días después.

Por el momento, se tiene conocimiento que las tropas continúan en el lugar, al igual que la comunidad donde no los tiene retenidos, pero tampoco les permite avanzar en su territorio.

Igualmente, se informó desde la zona rural de Jamundí que dos civiles que resultaron heridos fueron enviados al Hospital Piloto y se encuentran estables.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo se encuentra con los soldados y la comunidad tratando de mediar la situación y se espera el pronunciamiento por parte del Ejército Nacional.