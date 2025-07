Nuevamente se descuelga un ascensor en el Palacio de Justicia de Cali

Presidente de Asonal Judicial alerta que, pese a ser de “última tecnología”, los ascensores siguen mostrando fallas y pide respuestas

Un nuevo incidente con uno de los ascensores del Palacio de Justicia de Cali encendió las alarmas este miércoles en la mañana, luego de que sufriera un descolgamiento con cuatro personas a bordo, desde el décimo hasta el cuarto piso.

Diego Fernando Achinte, presidente de Asonal Judicial, confirmó el hecho y expresó su preocupación por las reiteradas fallas “Pues efectivamente en la mañana del día de hoy uno de los ascensores del Palacio de Justicia tuvo una situación con cuatro personas que iban en él, tuvo un descolgamiento del piso, más o menos del piso décimo al piso cuarto”.

Los ocupantes fueron valorados por personal médico tras el suceso, a parte del susto, fueron trasladados a una clínica, indicó Achinte.

Aunque el incidente no dejó víctimas graves, el sindicato judicial advirtió que este tipo de eventos no pueden seguir siendo minimizados. “No nos podemos dar el gusto de simplemente decir: ‘Ah, se volvió a descolgar’. No. Para nosotros son situaciones de alarma”, afirmó.

Asonal Judicial recordó que ya existen antecedentes similares desde el año 2018 y que han elevado sus quejas a las directivas del Consejo Superior de la Judicatura. Según Achinte, “sigue siendo permanente esta situación con los equipos de transporte vertical”.

El ascensor fue bloqueado tras la emergencia y se solicitó a la empresa Otis, encargada del mantenimiento, una respuesta urgente. “Estamos a la espera que lleguen los ingenieros profesionales de Otis para que nos den el informe: qué pasó, por qué nuevamente un ascensor se descuelga”, explicó.

Finalmente, el presidente de Asonal Judicial insistió en que la infraestructura del Palacio no admite más riesgos. “No nos podemos dar ese placer de esconder la situación o simplemente decir no pasó nada, ni tampoco maximizar las cosas. Pero sí es preocupante que sigan presentando fallas, a pesar del antecedente y que supuestamente son ascensores de última tecnología”.