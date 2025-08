Diego Novoa se quejó del insólito gol que recibió Millonarios en Copa Colombia: “Me patea la mano”

Millonarios consiguió su primera victoria del semestre y tomó un respiro frente a los malos resultados obtenidos en los últimos días. Aunque el cuadro capitalino es colero de la Liga 2025-II, su camino en Copa Colombia lo inició con victoria 3-1 sobre Real Cartagena.

Precisamente, el duelo disputado en el Estadio El Campín se decidió con un doblete de Beckham David Castro y el tanto inaugura de Luis Marimón. Claro está que los azules pudieron irse con tres goles de ventaja, de no ser por una polémica acción en los últimos minutos de partido.

Y es que sobre el cierre del compromiso, desde el saque de banda nació una acción de peligro del Cartagena. El balón logró ingresar al área y cuando el arquero Diego Novoa parecía encajonar, la pelota se le fue de entre la manos y terminó quedándole servida a Onel Acosta, quien decretó el descuento y con ello le dio vida al cuadro auriverde en la serie.

Diego Novoa se quejó del gol que recibió Millonarios en Copa Colombia

En la conferencia de prensa posterior al partido, Diego Novoa se refirió a la acción del gol de Real Cartagena. Confesó que Onel Acosta le pateó la mano y por tal motivo soltó el balón, acción que no pudo reclamar debido a que dicha instancia de Copa Colombia se juega sin VAR.

“La jugada es muy clara. La pelota atraviesa toda el área chica, yo tomo la pelota, pero recibo la patada del jugador rival, que me patea la mano. Desafortunadamente, en Copa no hay VAR y no hay cómo reclamarle al árbitro para que revise, porque desde un inicio sabemos que no hay VAR”, empezó diciendo el meta bogotano.

Y ahondó en la explicación de la polémica situación: “Él (Acosta) me patea la mano y me zafa la pelota; al yo ir hacia adelante, quedo sin reacción, la pelota queda suelta en el área y entró. No hubo falla en la comunicación, porque es muy claro que yo salgo por la pelota y la tomo, pero la patada de él me zafa la pelota de las manos”.

Se trata del tercer gol que recibe Novoa en estos primeros tres partidos del segundo semestre en Colombia. La siguiente salida de Millonarios será el domingo 3 de agosto frente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, mientras que en Copa jugará nuevamente el martes 26 de agosto en el Jaime Morón.

