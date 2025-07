Millonarios oficializa la contratación de su sexto refuerzo para la Liga 2025-II

Millonarios, colero del presente campeonato con dos derrotas en igual número de partidos, oficializó la contratación de su sexto refuerzo para el segundo semestre del 2025. El equipo bogotano vuelve a tener un jugador brasileño en su nómina, tras más de una década.

¿Quién es el nuevo jugador de Millonarios?

Bruno Sávio Da Silva, volante ofensivo de 30 años, es nuevo jugador del club bogotano. El brasileño nacido en Pará de Minas, Minas Gerais, llega procedente del Bolívar de Bolivia, equipo en el que estaba desde el 2023.

⚽️ Talento, visión y magia 🇧🇷🎩Ⓜ️



▶️ Más detalles de Bruno Sávio en https://t.co/2Mh8WX8wNd pic.twitter.com/A7yarkHWgu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 31, 2025

"Millonarios FC informa que, luego de completar con su proceso de exámenes médicos y documentación, Bruno Savio es nuevo jugador del equipo. El volante llegó en condición de préstamo por un año", informó el club en su página web.

“Soy un jugador que empezó en América Mineiro de Brasil, mi último equipo es Bolívar de Bolivia. Me caracterizo que soy un jugador creativo, que me gusta mucho el uno para uno, me considero muy inteligente, tengo buen pase. Vengo acá con mucha ilusión y muchas ganas”, comentó Sávio sobre su llegada al equipo.

Al respecto, añadió: “Cuando me llegó (la oferta) no tuve dudas, yo sé el equipo lo grande que es, su historia, la hinchada. Cuando tuve la oportunidad no lo pensé dos veces y vengo acá para intentar hacerlo lo mejor posible, ayudar con goles, con asistencias dentro de la cancha y también con la experiencia que tengo”.

Bruno Sávio ya es Azul, trae creatividad y precisión para mover los hilos del juego. 🎩Ⓜ️🎯 pic.twitter.com/ZOkOgLQFqT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 31, 2025

Números de Sávio en Bolívar

Bruno Sávio convirtió un total de 36 goles durante sus cuatro temporadas en Bolívar, club donde jugó 95 partidos para un total de 6.555 minutos. En la Copa Libertadores del año pasado convirtio 4 anotaciones, una de ellas a Millonarios, durante la fase de grupos del certamen, en la victoria 3-2 del club boliviano.

¿Qué refuerzos tiene Millonarios?

El brasileño Bruno Sávio se suma al portero uruguayo Guillermo De Amores, los extremos Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Alex Castro, y el delantero Jorge Cabezas Hurtado.

Aún no se ha definido la situación de Daniel Ruiz y su posible traspaso al CSKA de Moscú de Rusia. El volante bogotano estaría muy cerca de concretar su paso al fútbol europeo.