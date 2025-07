David González, tras derrota de Millonarios: “Pocas veces vengo a una rueda de prensa con vergüenza”

Millonarios sumó su segunda derrota consecutiva en el segundo semestre de la Liga Colombiana. En su primera presentación ante su afición, el cuadro capitalino cayó por la mínima diferencia (0-1) con Llaneros en el Estadio El Campín.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador David González confesó sentirse avergonzado por el resultado obtenido y le ofreció disculpas a la afición por lo ocurrido, recordando que es colero de la Liga con dos partidos aplazados y ningún punto sumado.

“Pocas veces vengo a una rueda de prensa con vergüenza, hoy la tengo junto con muchas sensaciones. Lo primero es disculparnos por este tipo de presentaciones, porque esto no es lo que nos representa. Hemos errado el camino, nos ha faltado competir más, ir a los duelos como si no hubiese un mañana. Eso nos cuesta. A eso se le pueden sumar muchas cosas, pero ya suenan a disculpas. Lo principal es que no estamos compitiendo como tenemos que competir”, sentenció.

Adicionalmente, advirtió que “dentro del grupo no pasa nada” y aseveró que el malestar de la afición “es propiciado por la falta de resultados”. Incluso recordó que durante el primer semestre se vivió una situación similar, pero con el paso de los partidos mejoró todo.

“Todos debemos pellizcarnos un poco, saber que hay que darle un vuelco a esto, resetear y afrontar todo con una actitud distinta. Depende solo de nosotros hacer que El Campín vuelva a lucir como lució en gran parte del semestre pasado. Depende de nosotros y lo vamos a hacer”, comentó.

Llegada de Bruno Sávio y futuro de Daniel Ruiz

Durante la conferencia de prensa, David González aprovechó para dar detalles sobre Bruno Sávio, volante brasileño que presentará exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador de Millonarios.

“No está entrenando, sí se inscribió antes del cierre del libro de pases. Aún no ha llegado al país. Fue una decisión que se tomó sobre el final y esperaremos que llegue, pueda representar sus exámenes médicos y se pueda sumar”, indicó.

Finalmente, dijo que existe la posibilidad de que Daniel Ruiz pueda irse al exterior, situación que lo tiene preocupado: “Contento no, si digo que estoy contento porque Daniel se puede ir, me estaría clavando un cuchillo”. Y sobre la razón que tuvo para dejar al bogotano en el banco de suplentes y no ponerlo de titular, admitió que está relacionado a su posible venta.

