“Somos culpables todos”: David González reveló la razón por la que Falcao no siguió en Millonarios / GEtty Images

Millonarios se alista para su participación en la Copa Colombia 2025. El cuadro capitalino inicia su camino frente a Real Cartagena en una serie que comenzará este jueves 31 de julio en El Campín y concluirá a finales de agosto en el Estadio Olímpico Jaime Morón.

En la previa del primer duelo, David González, entrenador del equipo, habló sobre la actualidad del grupo, los refuerzos que no han podido debutar y las esperanzas que se tienen en este segundo semestre del año.

“Fueron bastantes los jugadores que se fueron y eso hace que tengamos que hacer muchas cosas, no desde cero porque hay una base, sino que los que lleguen deben acostumbrarse a una manera de jugar. Es un error pensar que si un jugador se va, entonces debe llegar con la misma jerarquía. Eso es algo que debe llegar con el tiempo”, empezó diciendo.

Le puede interesar: Junior cuadró caja con Luis Díaz, Jordan Barrera y Mele: la impresionante suma que lleva en 2025

David González, entrenador de Millonarios / Colprensa Ampliar

Y complementó respecto al material humano que se tiene: “Hay que entender que este proceso arranca con jugadores muy buenos que han llegado... Todas las contrataciones serán buenas en la medida que den resultados, así que en este momento tenemos que tener paciencia y esperar”.

Razones para el adiós de Falcao de Millonarios

David González aprovechó también para hablar sobre Radamel Falcao García, quien decidió ponerle fin a su etapa en Millonarios. En este sentido, el entrenador advirtió que el ‘Tigre’ le dio prioridad a su tranquilidad, ante los continuos ataques que recibía en redes sociales.

”Son muchos factores, más allá de lo futbolístico, que lo llevaron a tomar esa decisión (de irse). Para los que no estamos acostumbrados en este país al matoneo, a no respetar nada de nadie, a que las redes sociales se conviertan en un arma tan fácil de desenvainar, pues es un golpe fuerte. Creo que somos culpables todos de que él al final haya tomado esa decisión de vivir más tranquilo y no lo podemos culpar. Es una lástima que se nos prive de poder tenerlo acá”, ahondó.

También puede leer: Cae el primer entrenador de la Liga colombiana 2025-II: “Renunció a la dirección técnica”

Finalmente reveló haber intentado convencer al experimentado delantero de volver, pero no se pudo: “Con Radamel hablé muchas veces, incluso hace un par de días le mandé un mensaje de que si no había forma (de volver)”.

Vea acá las declaraciones de David González en conferencia de prensa: