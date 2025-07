Los candidatos responden, escuche y decida: Claudia López

En diálogo con “Los candidatos responden: escuche y decida”, la precandidata presidencial Claudia López habló desde Barranquilla de varios temas. Sobre la situación de la justicia tras la condena al expresidente Uribe, dijo que el desafío es simple, “que la derecha y el establecimiento colombiano deben respetar las decisiones judiciales, les favorezcan o no. La derecha y el Centro Democrático llevan 3 años diciendo que hay que respetar la independencia de poderes, la rama judicial y las instituciones, pero el día que una juez falla en derecho en contra de ellos, la atacan y hostigan”. De otro lado, dijo que lo que necesita nuestra rama judicial es que se respeten sus decisiones, “las de captura del gobierno Petro por corruptos o la de condena al expresidente Uribe; todas las decisiones judiciales se deben respetar”.

Le puede interesar: Claudia López sigue pasos de Mockus y renuncia a Partido Verde: responsabilizó al Petrismo

En cuanto al problema de movilidad, la precandidata respondió sobre cómo enfrentar los fenómenos de desplazamiento y confinamiento que siguen creciendo de cara a la realidad de la violencia, “en las zonas rurales el problema es el desplazamiento, el confinamiento y el asesinato de líderes sociales, pero en las ciudades el problema es la extorsión y el crimen organizado”. También dijo que en Colombia se tiene que entender que el conflicto político se acabó hace 10 años, con la desmovilización de las FARC, “lo que tenemos hoy es crimen organizado armado hasta los dientes. Yo propongo un Estado fuerte, legítimo y eficaz. Hay que hacer tres cosas concretas como en el 2002, cuando la clase pudiente pagó una contribución, tenemos que hacer lo mismo: dotar la Fuerza Pública, comprar tecnología y dar capacidad de inteligencia para confrontar crimen organizado. Segundo, hay que construir cárceles y tercero, tener una Fiscalía anti-mafia”.

Le puede interesar: El país vive violencia política, la polarización hace daño: Claudia López

En “Un minuto para convencer”, la precandidata recordó que es la hija de una maestra, de una familia como la suya, la mayor de seis hermanos. Me duele la extorsión y la corrupción porque dependo de cómo funciona el Estado. Los invito a que consideren mi experiencia. Yo manejé la chequera más grande de Colombia, la de Bogotá, y no tengo un solo escándalo de corrupción”. Por último, dijo que produjo resultados, hice la mayor inversión en educación y no dejé parar el Metro, “esa experiencia, transparencia y resultados es lo que ofrezco. Es la hora de que las mujeres y familias nos unamos para sacar el país adelante”.