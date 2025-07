¿Juan Guillermo Cuadrado cambia de bando? Se entrenó con la camiseta de Nacional

Juan Guillermo Cuadrado es declarado hincha de Independiente Medellín, además de surgir de esta institución y dar el salto a Europa posteriormente. Sin embargo, eso no le impide ponerse a punto con otros equipos mientras encuentra donde continuar su carrera.

El antioqueño de 37 años se le vio entrenando este miércoles 30 de julio en la sede de Atlético Nacional en Guarne, a la par del plantel principal y con la indumentaria del club. Esta situación no cayó muy bien en algunos aficionados del Poderoso, aunque algunos entendieron que es una cuestión normal de los jugadores que, en sus vacaciones, mantienen su ritmo en clubes del fútbol colombiano.

A varios jugadores se les ha visto hacer esta práctica en los últimos años: Cucho Hernández con Deportivo Pereira, el mismo Cuadrado con Medellín, Daniel Muñoz con Águilas Doradas, Luis Díaz con el Junior, entre otros.

Pudimos observar de lejos a Juan Guillermo Cuadrado (quien sigue en pretemporada) en la sede deportiva de Guarne... pic.twitter.com/1Btp8TgMrZ — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) July 30, 2025

¿Qué se sabe del futuro de Juan Guillermo Cuadrado?

El colombiano de 37 años tiene la intención de seguir su carrera en Europa, con preferencia por continuar en Italia. Se sabe que ha tenido ofertas desde este país, así como del fútbol español, pero no ha podido acordar un contrato. Por su parte, hay clubes de otras ligas que se han interesado en el oriundo de Necoclí, pero su preferencia es el Viejo Continente.

Cuadrado quedó como agente libre el pasado 1 de julio, luego de que cumpliera su contrato con el Atalanta. En La Dea disputó 32 juegos y dio 3 asistencias, pero no hubo oferta de renovación desde la institución.

“Volver siempre ha estado en la cabeza. Veo a mis compañeros y me pone contento por lo que están haciendo, es el sueño de volver y jugar acá. Cuando uno viene es a cumplir un sueño, pero para mí ese sueño aún no está. Me siento bien, quiero tener la oportunidad de seguir en Europa y seguir peleando por un puesto. Este año es importante para mí, quiero dar mucho más de lo que puedo dar y competir por estar nuevamente en la Selección”, afirmó en el evento.