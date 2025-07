Defensa de Nicolás Petro pide inadmitir en juicio informaciones relacionadas con la fuente no formal

La defensa de Nicolás Petro solicitó al Juez que no se admita las pruebas o informaciones que estén relacionadas con la fuente no formal de la Fiscalía.

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, sostuvo que, por una parte, se trata de una fuente que el Fiscal Mario Burgos, quien adelantó las primeras audiencias en este caso, indicó que “no sería presentado en el juicio”, pero que ahora la delegada del ente investigador está solicitando su admisión en esta etapa del proceso.

Para el abogado, esto sería una contradicción por parte de la Fiscalía, además que faltaría a varios principios que rigen el juicio.

El abogado Carranza, dijo que no se debe admitir porque no se puede ejercer la contradicción en el juicio. Por otra parte, pidió que no se admita de análisis financieros y contexto patrimonial y documentos obtenidos por la Fiscalía con la motivación de lo que la fuente les había indicado.

Otras solicitudes

Asimismo, pidió que no se admita la información de análisis que solicitó la Fiscalía respecto a un supuesto ingreso a un registro patrimonial de criptomonedas.

La continuidad de la audiencia seguirá el 1, 3, 4 y 5 de septiembre.