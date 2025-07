Defensa de Nicolás Petro pide excluir pruebas relacionadas con finanzas del presidente

La defensa de Nicolás Petro pidió excluir del juicio las pruebas presentadas por la Fiscalía que estén relacionadas con información de la familia del exdiputado. El abogado del exdiputado, Alejandro Carranza, afirmó que dichas pruebas serían ilegales y podrían afectar el juicio, ya que su defendido es hijo del presidente de la República. Según él, el ente acusador no tiene competencia para investigar las finanzas familiares del imputado.

“No se puede admitir, su señoría, una prueba que busque hablar de la familia de Nicolás, porque dentro de la familia de Nicolás está el presidente de la República, y hacer eso va a afectar el juicio. No se puede. Esa prueba, su señoría —como la solicitó la Fiscalía General de la Nación—, en mi criterio, de forma muy respetuosa, es una prueba ilegal. No tiene competencia, porque —sabemos— es de público conocimiento”, dijo el representante de Petro Burgos.

La defensa solicita que se rechacen aquellas pruebas pedidas por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, que incluyen certificaciones bancarias, reportes de movimientos financieros y cruces de información sobre el imputado y su familia. Aseguran que estas solicitudes son “repetitivas e inútiles”.

“En el inicio de esta oposición, debo llamar la atención sobre un fenómeno procesal que, de no ser depurado, afectará profundamente el equilibrio del juicio y desviará el debate oral de su propósito esencial: la reiteración innecesaria, superflua y carente de diferenciación de reportes bancarios y certificaciones financieras solicitadas por la Fiscalía General de la Nación en sus solicitudes del 13 de enero, del 11 y 12 de febrero, y del 25 al 27 de marzo de 2025”, precisó Carranza.

Fiscalía solicita reportes telefónicos para demostrar contactos

Por su parte, la Fiscalía está solicitando que se incluyan en el juicio los reportes de llamadas, mensajes y datos de compañías de comunicaciones, con el fin de demostrar los contactos del procesado con terceros.

La defensa, sin embargo, sostiene que no se ha explicado cómo se utilizarán dichos documentos ni cuál es su relevancia frente a los hechos del caso y las acusaciones específicas contra Petro.

“La Fiscalía, nuevamente, solicita que se introduzcan en juicio los reportes de llamadas, mensajes y trazas de geolocalización remitidos por Claro, Movistar y Tigo, ya incorporados al expediente como soporte para acreditar los contactos entre el procesado y terceros indeterminados”, precisó.