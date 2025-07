Todo lo que usted le diga a ChatGPT puede usarse en su contra en procesos judiciales, según OpenAI

Con la nueva explosión de la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje como ChatGPT, Deepseek y Copilot, muchas personas han encontrado en estos sistemas un compañero para desahogarse, contarle sus problemas y consultar por consejos frente a un sinfín de situaciones.

Sin embargo, unas recientes declaraciones de Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa matriz de ChatGPT, revelan que, aunque estos sistemas artificiales pueden ser útiles para todo ese tipo de situaciones, la información que usted revela a la inteligencia artificial podría ser usada en su contra, ya que esta no está protegida por el llamado ‘secreto profesional’.

ChatGPT no está obligado a ‘guardar silencio’ ante sus secretos

Normalmente, un psicólogo, terapeuta y abogado tienen el privilegio de privacidad, y todo lo que usted les manifieste será resguardado por ellos y no podrá ser usado en su contra en instancias judiciales u otro tipo de escenarios.

Sin embargo, según Altman, con ChatGPT este mismo principio no se mantiene.“Si hablas con un terapeuta, un abogado o un médico sobre esos problemas, existe un privilegio legal: hay confidencialidad médico-paciente, una confidencialidad legal”, dijo Altman en una entrevista con el pódcast ‘This Past Weekend’, donde afirmó que hay millones de usuarios que interactúan con ChatGPT como si este fuera una de las figuras anteriormente mencionadas.

El CEO dijo que las interacciones entre el usuario y ChatGPT no están protegidas por ningún tipo de ley de confidencialidad, por lo que toda esta información podría estar sujeta a escrutinio en caso de ser necesaria en un proceso legal.

“Si vas a hablar con ChatGPT sobre tus asuntos más delicados y luego hay una demanda judicial, podrían exigirnos que revelemos las conversaciones. Y creo que eso es un desastre”, concluye.

Muchos usan ChatGPT para desahogarse

Esta situación es especialmente compleja ya que, según el propio Altman, este tipo de interacciones suelen ser muy comunes con ChatGPT, y toda esa información queda almacenada en la base de datos de OpenAI, una empresa que está sujeta a los marcos legales de su país de origen.

Debido a lo incipiente de esta tecnología de Inteligencia Artificial, y a los dilemas morales, éticos y profesionales que apenas están siendo debatidos en los círculos de importancia internacional, aún no existe un marco legal o regulatorio que impida que la información suministrada a una IA no pueda ser usada en un proceso legal.

Por esta razón, Altman considera que se debe dar el debate sobre las implicaciones y alcances de las bases de datos que alimentan a estos modelos de lenguaje como lo es ChatGPT. Sobre todo, en escenarios en los que la información privada suministrada por los usuarios sea requerida por las autoridades para procesos legales.

Altman recomienda a los usuarios de ChatGPT que no den información privada que pueda comprometerlos en el futuro, asegurando que toda esa información recabada en las bases de datos puede ser utilizada luego en su contra. Anima a los internautas a que usen la IA de forma creativa y descubran nuevas funciones, pero siempre teniendo en cuenta que la información que le suministran a ChatGPT no cuenta con privilegio de privacidad.