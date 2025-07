Juicio Álvaro Uribe: estas son las figuras políticas que respaldan en Paloquemao al expresidente

El juicio contra el expresidente Uribe, acusado por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, entra en una etapa definitiva. La decisión que tome la jueza Sandra Heredia será clave para el futuro político del exmandatario.

Desde las primeras horas de la mañana de este 28 de julio, simpatizantes y figuras políticas llegaron hasta el complejo judicial de Paloquemao para expresar su respaldo al líder del uribismo. Entre los asistentes se destacaron el exvicepresidente Francisco Santos, el senador del Centro Democrático Andrés Guerra, y el exministro de Defensa Diego Molano.

Francisco Santos: “Esto se va a apelar si es negativo”

Uno de los más vehementes fue Francisco “Pacho” Santos, quien no ocultó su pesimismo tras escuchar los primeros argumentos de la audiencia:

“Escuchando los primeros 10 minutos creo que el fallo va a ser negativo contra Uribe y confirma la politización de la justicia. Hay una persecución de 15 años que empezó con magistrados de la Corte y unos pocos que no están a la altura de su cargo. Me duele porque bandidos como Timochenko están tranquilos en su casa, mientras el hombre que salvó a Colombia está siendo procesado injustamente. Eso me rompe el corazón”, expresó ante medios de comunicación.

Santos agregó que, si el fallo no favorece a Uribe, “se va a caer en una apelación con jueces que no sean políticos y tomen la decisión correcta”.

Andrés Guerra: “Ganando o perdiendo, damos la cara”

El senador antioqueño Andrés Guerra también hizo presencia en el lugar y envió un mensaje de confianza en el expresidente, a la vez que cuestionó el tono político del proceso:

#JuicioAUribe | El senador del centro democrático Andrés Guerra @andresguerraho llegó al complejo judicial de Paloquemao.



Previo a la audiencia de sentido de fallo en el caso contra el expresidente @AlvaroUribeVel dijo que “espera garantías en el proceso”. @andresGgaitan… pic.twitter.com/04usnvXBb7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 28, 2025

“Aquí estaremos para dar la cara y para presentarnos ganando o perdiendo. Eso nos ha enseñado Álvaro Uribe. Si el fallo es justo, Uribe dará un paso más en la democracia. Si no, es injusticia y es político. Observaremos cómo avanza este tema programado por la izquierda descarada del país”.

Diego Molano: “Debe terminar esta persecución”

El exministro Diego Molano, otro de los rostros visibles del uribismo, fue contundente al afirmar que la decisión judicial debería absolver al expresidente:

“El fallo debe ser absolutorio y debería hoy terminar esta persecución política que el expresidente Uribe ha tenido a lo largo de todos estos años, cuando es un hombre que actuó siempre en estricto apego de la ley y en defensa de la democracia”.

El ambiente en Paloquemao es de tensión e incertidumbre. Por un lado, sectores uribistas hablan de persecución y justicia politizada; por el otro, algunos ciudadanos piden que se garantice el acceso a la verdad y a una justicia independiente.

Noticia en desarrollo...