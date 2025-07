Petro a Marco Rubio tras fallo contra Uribe: “El mundo debe respetar a los jueces de Colombia”

Colombia

Tras conocerse el sentido del fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal, el presidente Gustavo Petro se refirió a la independencia judicial del país y la necesidad de proteger a quienes administran justicia.

“Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional (…’ El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados por ayudar al mundo”, escribió el mandatario.

El mensaje del jefe de Estado llega luego de reacciones internacionales ante la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, entre ellas la de el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de los jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

“En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”, añadió el jefe de estado.