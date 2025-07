“Hablé con Miguel Rodríguez Orejuela”: la historia de Gottardi que casi lo lleva a jugar en América

Hugo Ernesto Gottardi llegó al fútbol colombiano en 1983 para convertirse en jugador de Independiente Santa Fe y estuvo hasta 1986. Si bien no logró títulos ante los favoritismos por ese entonces de Nacional y América, siendo este último amplio dominador, se convirtió en ídolo Cardenal por su entrega y el aporte a la institución.

El argentino fue dos veces máximo goleador del campeonato, anotando en su primer año con el cuadro bogotano 29 goles y luego, en 1984, 23. En total, convirtió 58 anotaciones en 104 juegos con el conjunto capitalino.

Gottardi y su anécdota con Miguel Rodríguez Orejuela

Sus grandes actuaciones hicieron que el mejor equipo de ese entonces, América de Cali, pusiera los ojos sobre él para llevárselo, pero el intento fue frustrado. En diálogo con El VBar Caracol, Gottardi confesó que Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los poderosos dueños del club por esa época, lo contactó.

“Si, hablé por teléfono con Miguel Rodríguez, me dijo que si quería ir al América. Era el primer año que yo estaba ahí (en Santa Fe) y le dije que si Santa Fe me vendía, sí. Santa Fe dijo ‘Gottardi no se quiere ir’ y me quedé en Santa Fe”, reveló.

Luego de su salida de Santa Fe en 1986, estuvo en Talleres de Córdoba y se retiró en Lanús en 1989. Posteriormente, emprendió en la dirigencia técnica, llegando a ser asistente de Miguel Ángel Russo por muchos años.

Cuando se le preguntó que qué etapa disfrutó más en la capital, dijo: “Yo, soy un profesional. La gente no lo entiende. Cuando estuve en Santa Fe, que fui ídolo, dejé las piernas por santa Fe. Cuando me tocó estar en Millonarios y dirigir en Millonarios, dejé todo por Millonarios, porque uno es un profesional, donde uno trabaja, todo lo debe dejar ahí. Tengo amigos de los dos lados, debo ser de los pocos que dejó amigos en los dos lados. Me siento un dichoso con todo lo que viví en Colombia”.

