“Nacional me quería, pero mi mamá me pidió jugar en América”: Dylan Borrero

Dylan Borrero fue uno de los fichajes de América de Cali para afrontar los retos que le quedan en el año. El futbolista de 23 años llegó procedente de Fortaleza de Brasil y firmó un contrato hasta mediados de 2028, en búsqueda de volver a su buen nivel y cumplir objetivos con el conjunto Escarlata.

En diálogo con El VBar Caracol, Borrero, que convirtió su primer gol en el triunfo ante Águilas por 2-1, habló de la constante comunicación que mantiene con el técnico Gabriel Raimondi, quien le ha dado plena confianza. Del mismo modo, resaltó sus intenciones de regresar a la Selección Colombia, así como explicó el motivo por el cual eligió al América, por encima de Nacional.

“Todo el mundo lo sabe. Nacional me quería, pero siempre las decisiones se toman en familia, entonces le cumplí el sueño a mi mamá de jugar en América y acá estoy”, comentó al respecto de su decisión.

Otras declaraciones de Dylan Borrero

¿En qué posición se siente mejor?: "Yo me siento bien jugando de interno, llevo mucho tiempo jugando por fuera y lo puedo hacer bien en las dos posiciones; no tengo un puesto fijo, me acomodo a lo que el entrenador vea mejor para mí y para el equipo".

¿Cuándo estaría al 100%?: “Yo hablo mucho con él (entrenador) y me pregunta bastante. Venía en un tiempo largo sin mucho ritmo y acá en América lo estoy volviendo a tener. Lo más importante es que él me dice que no hay afán. Espero llegar a Sudamericana al 100%”.

Mensaje a la hinchada del América: “Que están viendo el buen fútbol que estamos haciendo en el Pascual con el entrenador nuevo, con jugadores nuevos como yo y los viejos que están ahí, estamos demostrando un buen fútbol, que se motiven y que esa hinchada nos apoye como siempre. Ver al Pascual todo de rojo es lindo y eso nos ayuda mucho”.

Cómo le ha ido con el técnico Gabriel Raimondi: “He tenido varios entrenadores y uno de los varios que he sentido que han sumado, uno de ellos es el profe (Raimondi). Me ha dado una confianza gigante y lo más importante es que le gusta jugar al fútbol. Siempre nos pide que tenemos que salir jugando”.

Su deseo de regresar a la Selección Colombia: “Volviendo a mi nivel y demostrándolo, vendrá esa posibilidad de volver a la selección que es lo soñado y lo que quiero. Pero lo más importante es América, hacer las cosas bien ahí que el resto viene por sí solo”.

¿Ha tenido contactos con el CT de la Selección Colombia?: “Antes de ir a fortaleza hablamos con el entrenador (Lorenzo) para pedirle consejos de equipos, pero no más. Me llamaron a preguntarme cómo seguía de la lesión de rodilla”.