Diputado Rodrigo Rojas denuncia que la PTAP de Chiquinquirá no está en funcionamiento

Durante la sesión de control político realizada en la Asamblea de Boyacá al gerente de las Empresas Públicas de Boyacá, Ricardo Rojas Sáchica, el diputado Rodrigo Rojas Lara hizo una delicada denuncia sobre la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Chiquinquirá, de la cual señala no está en funcionamiento.

De acuerdo con el diputado, a esta Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad mariana se le han invertido 20.000 millones de pesos y señala que esta lleva sin funcionar por seis años.

“Es algo muy preocupante lo que está pasando en la ciudad de Chiquinquirá porque son cerca de $35.000 millones que se invirtieron, 15.000 millones de pesos en un pozo profundo que hoy no funciona para absolutamente nada e inversiones por cerca de $20.000 millones en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que hoy tampoco cumple su función. Después de seis años fue contratado en el primer gobierno Amaya y hoy ninguna de las dos inversiones cumple su función y están en uso. Eso es preocupante”, aseguró el diputado Rodrigo Rojas Lara.

Según señala Rojas, el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y del Pozo Profundo comenzó en el año 2019.

“Es una obra que fue contratada en el año 2019 y tenía un plazo de ejecución de diez meses y van cerca de seis años en la ejecución. Además, el mismo gerente de las Empresas Públicas de Boyacá, Ricardo Rojas, aceptó que hay muchos ítems que hoy no cumplen técnicamente y que por eso no está en funcionamiento, preocupa profundamente porque es uno de los grandes retos que tiene Chiquinquirá que es el de garantizar agua potable a todos los ciudadanos y desafortunadamente en este gobierno, como en el primer gobierno Amaya, todo es anuncios y nada de realizaciones, porque reitero que son 35.000 millones de pesos que hoy están prácticamente tirados a la basura porque no funciona ninguno de los dos”, aseveró.

Empresas Públicas de Boyacá le responde al diputado

Por su parte el gerente de las Empresas Públicas de Boyacá, Ricardo Rojas Sáchica, indicó que esta Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Chiquinquirá se le entregó a la Administración Municipal en 2023.

“Esa Planta de Tratamiento de Agua Potable se termina en el año 2023 y se le entrega al municipio funcionando, se le entregan en operación, faltaron unos mantenimientos y en estos momentos la realidad es que la plata está quieta, esa es la realidad, la planta este año ha estado quieta en la captación y ya se activó una mesa de trabajo con la alcaldía, porque tanto para el alcalde de Chiquinquirá y su equipo, como para nosotros, es importante la prioridad de sacar adelante esa planta que funcione. Ya en estos momentos nosotros como empresa tenemos la responsabilidad de generar un plan de cargas para una consultoría que nos diga en dónde vamos a invertir en el mantenimiento”, indicó Rojas Sáchica.

El funcionario manifestó además que el mantenimiento de la Planta de Tratamiento se debe hacer en varios aspectos.

“El mantenimiento se debe hacer en las bombas de impulsión, en las bombas sumergibles, en los sistemas de control. Ponemos nosotros a funcionar esa planta, la arreglamos y la mantenemos. Ese es el plan que nosotros tenemos. De momento estamos nosotros haciendo los estudios para para mirar qué más falta, qué más le falló porque se le entregó al municipio, pero por falta de mantenimiento estaba en estos momentos quieta. Tenemos que hacerle los mantenimientos que no se le hicieron y ponerla nuevamente a funcionar”, añadió.

En los próximos días se dará a conocer el resultado de los estudios que está adelantando Empresas Públicas de Boyacá para saber cuales son las afectaciones que tiene la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiquinquirá.