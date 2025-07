Denuncian a delincuentes que fingen dificultad de salud para robar en buses en Armenia

Armenia

No es la primera vez que se evidencian este tipo de casos en la capital quindiana, Angélica Acosta dio a conocer que se desplazaba con su hija menor de edad en un bus urbano la ruta 22N cuando se disponía a llegar a su vivienda, sin embargo, se topó con una situación que le generó la pérdida de su celular y dinero.

Precisamente relató que cuando se disponía a bajar del bus se le acercaron cuatro hombres y uno de ellos alertaba que tenía un calambre, pero dijo que el hecho le generó desconfianza por lo que agarró fuerte a su hija.

“Al lado izquierdo mío había un man solo como de 40 años y adelante había otro otro man ahí solo, realmente los tipos no eran jóvenes. Entonces, bueno, ya se llegó el momento de parar de bajarnos, entonces, nos paramos", dijo.

Añadió: “Yo cogí el celular en la mano y tenía 50.000 pesos también en la mano. Entonces, yo me paré a timbrar y cuando yo me paré, los cuatro tipos se pararon. Entonces, yo me paré al lado izquierdo mío estaba mi hija y se le pararon al lado izquierdo dos tipos a ella y al lado derecho se me pararon dos a mí“.

Finalmente, destacó que cuando se bajó del bus pudo percatarse de que no tenía su celular por lo que lamentó que hubiera sido víctima de hurto en medio de esa situación.

Sostuvo: “Entonces, cuando timbré no paró, volví timbré y entonces el que estaba pegado a mí que era un viejito, le pongo yo entre 65 y 70 años, empezó a temblarle como la pierna y empezó, “Ay, ay, auxilio, es que me está dando como un calambre, ayúdeme.” Y entonces yo lo que hice fue asustarme y yo inmediatamente como que tiré el brazo como para agarrar a mi hija y nosotras nos bajamos y yo caí en cuenta de que ya no tenía el celular en la mano ni tenía la plata en la mano".

¿Qué dicen autoridades en Armenia?

Al respecto el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que es clave no generar el factor de oportunidad con el objetivo de disminuir este tipo de situaciones delictivas.

Resaltó que es importante que los ciudadanos cuiden sus pertenencias y estén muy atentos para no caer en estas modalidades de engaño en la que pueden perder los objetos de valor como el caso en mención.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Fue claro que similar circunstancia estaba ocurriendo en una cancha de la ciudad donde la ciudadanía dejaba sus pertenencias sin mayor cuidado dándole la oportunidad al delincuente para llevar a cabo el hurto.

“Primero, seguimos haciendo un llamado muy importante a todos los ciudadanos, Segundo, que no se dejen creer de algunas formas de estafa o que las personas agazapadas logran que los encuentran distraídos y se aprovechan de ello y le surtan sus elementos", manifestó.