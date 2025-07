El «tierrero» que se armó en la Asamblea de Boyacá por sesión con la empresa TierraSua

Tunja

Un verdadero “tierrero” se armó en la Asamblea de Boyacá en desarrollo de una sesión. Inicialmente se había dicho que era una invitación al gerente de la empresa Tierrasua, ingeniero John Carrero y no un debate de control político.

Lo cierto es que hacía el mediodía del jueves 24 de julio empezó la sesión y la secretaria de la Asamblea, Elizabeth Otálora anunció en el quinto punto del orden del día, “en ejercicio del control político, intervención del ingeniero, John Ernesto Carrero Villamil, gerente de Tierrasua”.

Inmediatamente el presidente de la Asamblea, Jhon Alexander López, la interrumpió. “Secretaria para corregir y no es control político, sino es una invitación que se le hace a Tierrasua” y le dio la palabra al diputado, Rodrigo Rojas.

El jefe de la oposición en la Asamblea de Boyacá anunció que se retiraban del recinto para evitar que no se les respondieran las preguntas en un debate de control político que iban a citar en el próximo periodo de sesiones ordinarias.

“Presidente, nosotros queremos dejar una constancia el día de hoy como bancada de oposición de la asamblea departamental. Y es que con fundamento al artículo 112 de la Constitución Política de Colombia, la ley 1909 del 2018 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, me permito manifestarles tal vez para beneplácito de algunas personas acá presentes y para que quede en el acta que ante la inconformidad frente a las decisiones tomadas en lo que refiere a la programación de este debate, que hoy además dicen es una invitación y por falta de garantías frente al ejercicio libre, pleno y legítimo del derecho fundamental de la oposición. Quiero anunciar en nombre de toda la bancada de oposición nuestro retiro para que después, cuando sea citado el debate de oposición que será doctor John Carrero frente al actuar de la institución que hoy usted lidera, no vaya a haber excusas, no vaya a haber suspicacias y nos digan que ya le respondieron a la oposición en un debate”.

El diputado, Rodrigo Rojas anunció que además del gerente de la empresa Tierrasua, serán citados la gerente del Ideboy, Neyla Ruiz, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Alfonso Cetina y el de Infraestructura, Leonardo Álvarez.

El presidente de la Asamblea, Jhon Alexander López, le dijo al diputado Rodrigo Rojas que no saliera corriendo de la sesión y que no le mintiera a los boyacenses.

“Yo le pido a la bancada opositora que me escuche dos minutos antes de que salgan corriendo. No le mienta a los boyacenses doctor Rodrigo. Usted nunca dijo que iba a hacer el debate de control político a Tierrasua, nunca lo dijo y hasta el día de ayer o antier radicó la proposición donde nombraba a Tierrasua, proposición que no pasó y no pasó el control político porque ustedes la presentaron mal y usted lo aceptó y está grabado. Ya pueden salir corriendo, pero no le mientan los boyacenses”.

Dijo que al gerente de la empresa Tierrasua no se puede citar a debate de control político y le agradeció al ingeniero John Carrero quien, “amablemente aceptó, hubiera podido no aceptar esta invitación porque repito, una vez más no es sujeto de control político por parte de la asamblea del departamento”.

Luego de todo esto pasó al tablero como invitado el ingeniero Jhon Carrero, gerente de Tierra Súa quien al parecer estaba muy sentido por todo lo que han dicho de la empresa y de él.

“Aquí estoy poniendo la cara y no sólo colocándole la cara a la duma departamental, sino a cada uno de los boyacenses que me están escuchando. Soy un hombre recto, honesto, me han vituperado, han trapeado el piso conmigo, me han tratado de corrupto, de ratero. Y aquí vengo a dar las explicaciones, yo lo único que pedía humildemente era, escúchenme, escúchenme.

“Soy un ser humano como cualquiera de ustedes, imperfecto, por supuesto cometo errores, pero acá estamos”, aseguró.

La diputada del Pacto Histórico, Maryory Ortiz quien se ha declarado independiente recordó con normas en la mano que toda empresa que maneje recursos públicos es sujeto de control político, incluso, Tierrasua y dijo que no entiende cómo si el gerente de la empresa había sido invitado y no citado a un debate de control político, terminó respondiendo las preguntas que ella y su equipo de trabajo formularon.

“Resulta que, en las invitaciones, como lo establece nuestra reglamentación, usted debería haber hecho un informe, entonces, por qué usted no nos presenta hoy un informe y por qué, por el contrario, respondiendo un cuestionario como si fuera control político cuando debería haber entregado un informe, como es lo que significa una invitación”.

Lo cierto es que la oposición espera que en el próximo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea que se realizarán en el mes de octubre, espera poder realizar el debate de control político al gerente de la empresa Tierrasua, John Carrero.