“Que deje la decisión al próximo Gobierno”: alcalde de Cartagena a Petro sobre el Canal del Dique

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, volvió a referirse a la posibilidad de que el Presidente de la República, Gustavo Petro, suspenda las obras del megaproyecto del Canal del Dique. El mandatario rechazó la falta de interés del Gobierno Nacional frente a esta obra que beneficiará directamente a la capital de Bolívar con la recuperación de la Bahía de Cartagena, garantizando así la operación portuaria durante los próximos años.

Turbay pidió al presidente Petro que si su administración no va a tomar ninguna determinación, dejar el futuro del megaproyecto en manos del próximo Gobierno. El alcalde de la heroica enfatizó que la ciudad no puede quedarse sin ese proyecto.

“Si el Gobierno Nacional no va a tomar una decisión, que le deje la decisión al próximo gobierno. Si el Gobierno Nacional cree que eso no lo puede resolver, pues entonces que deje al otro al próximo gobierno que lo haga, pero no nos pueden dejar sin el proyecto”, sostuvo.

El alcalde Dumek Turbay indicó que suspender las obras del Canal del Dique sería un daño enorme para las comunidades del sur del Atlántico y norte de Bolívar, ya que el megaproyecto sería una posibilidad de controlar las inundaciones en la zona.

“No puede ser que todo el esfuerzo de los últimos 10 años quede en una suspensión o quede en revocar lo que hemos hecho. Entonces, si el gobierno nacional no va a tomar una decisión, que le deje la decisión al próximo gobierno, sería un daño enorme. Sería muy triste para los pueblos del sur del Atlántico que encuentran en este proyecto una verdadera posibilidad de control de inundaciones como los pueblos de Bolívar. Por el Canal del Dique la ciudad de Cartagena que tiene hoy en día afectada la operación portuaria, poniendo en peligro el suministro de agua potable para la ciudad y la contaminación bestial que está sufriendo el Parque Natural Islas del Rosario”, explicó.

Dumek Turbay confirmó que el próximo 5 de agosto se realizará un encuentro en la sede de la Alcaldía de Cartagena con presencia del procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez para tratar este tema.