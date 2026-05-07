Cárcel para uniformado de la Policía Nacional señalado de extorsionar a una comerciante

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al patrullero de la Policía Nacional Heider Chiquillo Pedroza, adscrito a la estación de Arjona (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial obedece a las presuntas exigencias económicas que desde 2025 el uniformado le vendría haciendo a una vendedora informal del municipio de Baranoa (Atlántico).Estas eran falsamente sustentadas en que la mujer no cumplíalas obligaciones con varias entidades del Estado. Ante esto y en caso de no pagarle el dinero que él pedía, le cerraría el negocio.

Se cree además que el entoncesuniformado amenazaba a la víctimacon señalarla de traficar sustancias estupefacientes para de esa manera capturarla.

Pruebas en poder de un fiscal de la Seccional Bolívar evidenciaron que la víctima previamente le había cancelado $1.600.000; sin embargo, el hombre le estaría exigiendo otros400.000 pesos. La entrega del dinero se pactó para el pasado24 de abril en la vía que delmunicipio de Arjonaconduce a Cartagena. Hasta allí llegó el Gaulade la Policía Nacional y materializó su captura en flagrancia del ahora procesado.

La Fiscalía imputó al investigado, de 32 años, el delito de extorsión agravada, el cual no aceptó.