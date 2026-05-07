Se espera que nueva Casa de Pasaportes en Cartagena atienda 6 mil personas al mes

Con el propósito de fortalecer la atención a los ciudadanos, agilizar los procesos y responder a la creciente demanda del servicio, la Gobernación de Bolívar inauguró oficialmente las nuevas oficinas de Pasaportes, ubicadas en la calle del Tejadillo, en el Centro Histórico de Cartagena.

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La apertura de esta moderna sede estuvo encabezada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien destacó que esta nueva infraestructura representa un avance importante en la modernización de los servicios que presta la administración departamental a los bolivarenses.

Uno de los principales cambios implementados es la ampliación de la capacidad de atención, pasando de cuatro a nueve módulos habilitados, lo que permitirá atender a más de 200 personas diariamente, equivalentes a cerca de 6 mil usuarios al mes.

La nueva sede cuenta además con espacios más cómodos, organizados y funcionales, diseñados para brindar una mejor experiencia a quienes realizan el trámite de expedición o renovación del pasaporte.

Entre las acciones implementadas para optimizar el servicio se encuentran la capacitación del personal, la reorganización interna de las áreas de atención, la recuperación de módulos que estaban fuera de funcionamiento y la instalación de una antena satelital que garantiza estabilidad en la conexión a internet, evitando interrupciones en el sistema.

Tras remodelación, se reabrirá sede antigua

Durante la inauguración, el gobernador también anunció que, para mayor comodidad de los ciudadanos, continuará funcionando una sede alterna en la Gobernación de Bolívar.

“La petición de la gente era no tener que trasladarse hasta Turbaco y contar con una oficina aquí en Cartagena. Hoy abrimos esta nueva sede y, además, funcionarán simultáneamente las dos oficinas. Esta entra en operación en el Centro Histórico y ya avanzamos en la recuperación de la sede en la Gobernación en Turbaco. También vamos a realizar jornadas satelitales en los municipios para acercar la oficina de pasaportes al territorio”, expresó Yamil Arana.

Por su parte, el ciudadano Eduardo Cuello Meza, quien acudió junto a su esposa Danna Villarreal a realizar el trámite, resaltó la rapidez del proceso y las condiciones de las nuevas instalaciones.

“Este tipo de oficinas necesitan espacios adecuados por la gran cantidad de personas que solicitan este documento. Esta sede quedó muy bien acondicionada y organizada para todos los usuarios. La verdad, me gustó mucho”, manifestó.

Continúa la jornada especial sin cita previa

La Gobernación de Bolívar confirmó además que continuará la jornada especial de atención con 30 cupos diarios sin cita previa para la expedición de pasaportes, estrategia que se mantendrá hasta mediados del mes de junio.

La administración departamental recordó que durante el año 2025 fueron formalizados 43.462 pasaportes en Bolívar, cifra que evidencia la alta demanda de este servicio en el departamento.

Así se realiza el trámite

El proceso para obtener el pasaporte inicia de manera virtual a través del portal de la Gobernación de Bolívar, donde los ciudadanos deben agendar su cita y efectuar el pago correspondiente.

Requisitos para mayores de edad

Los usuarios deberán presentar la cédula de ciudadanía original en formato válido, ya sea la amarilla con hologramas en buen estado o la cédula digital física. También podrán realizar el trámite quienes presenten contraseña expedida por la Registraduría, acompañada de los documentos requeridos.

Requisitos para menores de edad

En el caso de menores, será necesario presentar copia auténtica del registro civil de nacimiento y, para mayores de 7 años, la tarjeta de identidad. El menor deberá asistir acompañado por uno de sus padres o su representante legal debidamente acreditado.

La Gobernación reiteró que tanto el trámite como la entrega del pasaporte son personales y no requieren intermediarios.

Valor del pasaporte en 2026

El pasaporte ordinario, con vigencia de 10 años y 32 páginas, tiene para este 2026 un valor de $246.018.