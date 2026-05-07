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07 may 2026 Actualizado 23:49

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Funcionario de CARDIQUE investigado por presunto acoso sexual y laboral

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria

Funcionario de CARDIQUE investigado por presunto acoso sexual y laboral

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a Omar Luis Guzmán Barrios, servidor de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique ( CARDIQUE), por presuntos hechos de acoso laboral y sexual.

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La mujer afectada presentó queja ante el Ministerio Público sobre el comportamiento inadecuado que asumía el funcionario al hacer comentarios de doble sentido e insinuaciones de carácter sexual. Al parecer, también profería manifestaciones intimidatorias que habrían afectado su dignidad y ambiente laboral.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar ordenó practicar pruebas, entre ellas la ampliación de la queja, testimonios y la solicitud de información laboral a CARDIQUE, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad disciplinaria.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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