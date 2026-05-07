Funcionario de CARDIQUE investigado por presunto acoso sexual y laboral

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a Omar Luis Guzmán Barrios, servidor de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique ( CARDIQUE), por presuntos hechos de acoso laboral y sexual.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La mujer afectada presentó queja ante el Ministerio Público sobre el comportamiento inadecuado que asumía el funcionario al hacer comentarios de doble sentido e insinuaciones de carácter sexual. Al parecer, también profería manifestaciones intimidatorias que habrían afectado su dignidad y ambiente laboral.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar ordenó practicar pruebas, entre ellas la ampliación de la queja, testimonios y la solicitud de información laboral a CARDIQUE, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad disciplinaria.