Salió otro lote de buses de Transcaribe hacia Colombia para completar 55 nuevos en 2026

Con una primera flota de 44 buses nuevos de Transcaribe navegando con destino a Cartagena, los cuales llegarán en las próximas semanas, hoy el alcalde Dumek Turbay confirmó que otro lote zarpa hoy desde Dandong, China, para completar 55 buses modernos y con tecnología de punta en este mismo año.

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Además de esta flota de 55 buses nuevos ya comprados, el alcalde Dumek Turbay aseguró que ahora se comprarán 20 más para completar 75 que renueven la flota del sistema y fortalecen su operación, provenientes de China y que no aumentarán el costo que pagan los usuarios.

Tras formalizar la Tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad en TransCaribe, quienes pagarán un pasaje de $2.900, el alcalde Dumek Turbay explicó que estos 55 buses nuevos modernizarán la operación del sistema de transporte público de Cartagena.

Muy pronto, Cartagena recibirá los primeros 44 buses, y con estos 11 que hoy zarparon se completan los 55 que se adquirieron inicialmente: incluidos busetones y padrones, que son los vehículos cuya fase de producción y ensamblaje ya terminó. Ahora se avanza en dicho proceso para los que se necesiten para la compra de más de 75.

“Estos buses nuevos modernizarán la operación del sistema de TransCaribe y mejorarán la calidad del servicio prestado a los usuarios. No queremos saber más nada de goteras, aires acondicionados inservibles, estrés e indignidad para nuestra ciudadanía”, expuso el alcalde Dumek Turbay.