Incremento de vientos y oleaje en el Caribe colombiano activa medidas de prevención y monitoreo
Entre el 7 y el 12 de mayo de 2026 se presentará un incremento significativo de los vientos
Las zonas con mayor impacto serán el litoral norte, centro y sur del Caribe colombiano, especialmente Puerto Bolívar y Riohacha, en La Guajira; Santa Marta; Barranquilla; Cartagena; Coveñas, en Sucre; y el archipiélago de San Andrés y Providencia.
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En estas zonas se prevén vientos con velocidades cercanas a los 55 km/h y alturas de ola entre 2,6 y 3,8 metros, condiciones que podrían afectar la navegación, las actividades marítimas y las operaciones de embarcaciones menores.
Para el área marítima de los departamentos de Córdoba y Sucre se esperan vientos de hasta 33 km/h y alturas de ola de hasta 2,6 metros.
El fortalecimiento de los vientos también favorecerá lluvias de variada intensidad en el golfo de Urabá y el suroeste del mar Caribe, lo que aumentaría el riesgo de emergencias asociadas a precipitaciones.
La UNGRD recomienda a las autoridades territoriales, pescadores, operadores turísticos y comunidades costeras mantener las medidas de prevención, realizar monitoreo permanente y atender los reportes oficiales de la DIMAR y el CIOH.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...