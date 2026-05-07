Incremento de vientos y oleaje en el Caribe colombiano activa medidas de prevención y monitoreo

Las zonas con mayor impacto serán el litoral norte, centro y sur del Caribe colombiano, especialmente Puerto Bolívar y Riohacha, en La Guajira; Santa Marta; Barranquilla; Cartagena; Coveñas, en Sucre; y el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En estas zonas se prevén vientos con velocidades cercanas a los 55 km/h y alturas de ola entre 2,6 y 3,8 metros, condiciones que podrían afectar la navegación, las actividades marítimas y las operaciones de embarcaciones menores.

Para el área marítima de los departamentos de Córdoba y Sucre se esperan vientos de hasta 33 km/h y alturas de ola de hasta 2,6 metros.

El fortalecimiento de los vientos también favorecerá lluvias de variada intensidad en el golfo de Urabá y el suroeste del mar Caribe, lo que aumentaría el riesgo de emergencias asociadas a precipitaciones.

La UNGRD recomienda a las autoridades territoriales, pescadores, operadores turísticos y comunidades costeras mantener las medidas de prevención, realizar monitoreo permanente y atender los reportes oficiales de la DIMAR y el CIOH.