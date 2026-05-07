Afinia fortalece la infraestructura eléctrica en Arjona y Turbaco

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando inversiones estratégicas orientadas al fortalecimiento y aumento de la confiabilidad del sistema eléctrico en los municipios de Arjona y Turbaco.

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Estas acciones responden al crecimiento sostenido de la demanda de energía y al incremento significativo en el consumo, especialmente durante las últimas semanas, debido a las altas temperaturas que se registran en la región y que han generado consumos por encima de los históricos habituales.

Es importante explicar que este aumento en la demanda energética genera una mayor exigencia sobre la infraestructura eléctrica, ocasionando la actuación de los sistemas de protección de la red. Estos dispositivos operan de manera automática con el propósito de proteger la infraestructura, preservar la vida útil de los equipos y evitar afectaciones de mayor magnitud que puedan comprometer la estabilidad del servicio.

Con el propósito de mejorar la calidad y continuidad del suministro de energía, Afinia avanza en la fase final del proyecto de inversión sobre la arquitectura eléctrica entre los circuitos Ternera 5 y el nuevo circuito Ternera 17, una obra que permitirá fortalecer la prestación del servicio en el municipio de Turbaco.

De igual manera, en el municipio de Arjona, especialmente sobre el circuito Gambote 5, la compañía ejecutará importantes inversiones relacionadas con el cambio de elementos técnicos e instalación de equipos reguladores de tensión que permitirán optimizar el comportamiento del circuito durante las horas de mayor demanda energética.

Estas acciones contribuirán significativamente a mejorar las condiciones del servicio tanto para la comunidad como para la planta de captación y distribución de agua potable del acueducto de la zona. Los trabajos se encuentran programados para ejecutarse antes del 15 de mayo de 2026.

Afinia invita a la comunidad a hacer un uso eficiente y racional de la energía, especialmente durante los periodos de altas temperaturas, contribuyendo así a la estabilidad y sostenibilidad del servicio eléctrico.

La compañía reitera su compromiso con la mejora continua del servicio y agradece la comprensión y el acompañamiento de la comunidad durante el desarrollo de estas inversiones que buscan brindar una infraestructura más robusta y confiable para todos.