¡Sin saber qué hacer! Habitantes de Ituango han recibido órdenes del Clan del Golfo y disidencias

Ituango- Antioquia

Durante el pasado fin de semana, dos mensajes que circularon por chats de WhatsApp generaron incertidumbre entre algunas personas, especialmente de la ruralidad del municipio de Ituango, Norte de Antioquia. Uno fue enviado supuestamente por la guerrilla del frente 18 de las disidencias, en el que daba una orden, y el otro texto, difundido tiempo después como respuesta del Clan del Golfo , en el que los desmentía.

Esta situación dejó sin saber qué hacer a los habitantes de las veredas, ya que en la zona hacen presencia armada los dos grupos , uno con mayor fuerza que el otro, pero los dos ejercen presiones a los civiles. Desde la población indican que las chivas no prestaron el servicio este lunes.

La situación inició con un mensaje supuestamente del frente 18 Román Ruiz en el que, al parecer, ese grupo guerrillero ordenaba suspender el transporte de todo tipo de vehículos en el área rural, es decir, pasajeros, carga, motocicletas, etc. Este escrito circuló por varias zonas: “Solo queda el transporte de Coonorte para Medellín; por las otras vías no respondemos con ninguna calidad de vehículos hasta nueva orden”. La intimidación indicaba que debía cumplirse a partir del 20 de julio a las 10:00 am; en el escrito también advierten sobre represalias a quienes califican como colaboradores del grupo ilegal Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Esta situación, como es de comprender, dejó a la población atemorizada , ya que algunas veredas no comprendían el mensaje y no sabían si era falso o verdadero. Pero la zozobra se incrementó luego de que el grupo Clan del Golfo, que tiene una fuerte presencia en Ituango, emitió un comunicado en respuesta al frente 18; este también fue difundido vía WhatsApp a las comunidades, especialmente a las Juntas de Acción Comunal.

El escrito del frente Luis Hernando Rosso Bertel de (EGC) indicó a la comunidad hacer caso omiso a las disidencias y no dejarse intimidar por ellas, lo que generó más incertidumbre: “Tengan en conocimiento que nosotros somos los que estamos en la zona. Las disidencias de la FARC frente 18 están expandiendo mensajes de intimidación, creando miedo y zozobra en la población civil de la subregión de Ituango. Diciendo que el gremio de transporte, vehículos públicos y privados tienen prohibido transitar. Nosotros como organización EGC no estamos de acuerdo con esa medida ni la adecuamos”, dice uno de los partes.

Caracol Radio consultó a algunas personas de Ituango para conocer cómo estaba la movilidad hacia la ruralidad y manifestaron que, por lo menos este lunes, las chivas que movilizan la carga y los pasajeros no prestaron el servicio debido al temor de recibir alguna agresión de alguno de los actores armados.

Mientras que las autoridades militares sobre esta situación indicaron que el transporte rural está normal y no se ha visto afectado. Mientras que la policía está analizando dichos escritos emitidos por los ilegales este fin de semana en Ituango.