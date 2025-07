Presidente de Congreso dice que suspensión de compra de tiquetes para senadores “está casi resuelta”

Congreso

Por medio de una comunicación del secretario general del Senado, Diego González, la totalidad de senadores fueron notificados de la suspensión de la compra de tiquetes aéreos debido a que el Ministerio de Hacienda no había girado los recursos correspondientes al mes de abril de este año.

La noticia generó revuelo entre los parlamentarios, quienes incluso llegaron a sugerir que podría tratarse de una forma de presionar al Senado. El congresista del Centro Democrático Honorio Henríquez señaló que “no han girado los recursos no ahora, sino desde hace unos meses atrás. Puede uno pensar, ¿será un mecanismo de presión por parte del gobierno para obligar al Congreso de la República, al Senado, a que sea un simple notario y que le apruebe todo lo que desean? Yo dejo esa inquietud y esa duda, porque resulta inaudito. Yo he averiguado y resulta que en Cámara de Representantes sí están al día… ¿por qué en Senado no? Muy sospechoso”.

Ante la controversia, el recién electo presidente de la corporación, el senador liberal Lidio García, informó que ya se había puesto en contacto con el Gobierno y que esperaba que el problema quedará saldado en los próximos instantes: “es el primer problema que nos toca, pero ya está casi resuelto todo. Estamos definiendo la consecución de los recursos que hace falta, no se paga de abril, mayo, julio, julio. Y bueno, ese es un tema que nunca había sucedido y que vamos a resolver en el día de hoy. Ya está prácticamente, de pronto en el momento que estamos hablando ya está resuelto el tema”.

García quiso dar un parte de tranquilidad a sus compañeros en la cámara alta, pero empezó señalando que “ese es un tema que vamos a resolver y que no puede volver a suceder aquí. Entonces, quiero darle un parte de tranquilidad para que estén tranquilos los senadores, porque ese es un tema que tiene que estar puntual, sin ningún tipo de problemas”.