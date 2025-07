Once Caldas vs. San Antonio por los play-offs de la Copa Sudamericana: dónde seguir y posible nómina

Continúa la fecha de play-offs en la Copa Sudamericana, instancia que se juega entre el 15 y 24 julio, la cual otorga un cupo para los octavos de final. Esta semana tendrán partidos los equipos colombianos: América de Cali, Once Caldas y Bucaramanga. Se espera que al finalizar avancen a instancias finales.

El turno para el cuadro de Manizales será este miércoles 23 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande, cuando inicie el compromiso que definirá qué equipo pasa a la siguiente ronda del campeonato y enfrentará a Hucarán de Argentina.

En el partido de ida, los dirigidos por ‘el Arriero’ Hernán Darío Herrera sacaron una ventaja abultada al derrotar 3-0 al equipo boliviano, con anotaciones de Jefry Zapata, Dayro Moreno y Pipe Gómez. Mostraron un buen nivel de juego y se trajeron el triunfo a casa, lo que los deja una posición más cómoda, debido a que incluso con el empate o la derrota por dos goles estarían en octavos.

Así llegan los equipos

Por Liga Colombiana, Once Caldas perdió contra Fortaleza en Bogotá por la fecha 2, compromiso que terminó 2-1 en favor de los capitalinos. El técnico del equipo comento: “Con San Antonio es un partido de 180 minutos, ganamos el primero, pero no nos confiamos, por eso llevé el grupo alterno a Bogotá. La prioridad es la Copa Sudamericana, es un partido, no hay más plazos. En la Liga llevamos dos partidos seguidos perdidos y aun así me vine contento de Bogotá”.

Por su parte, San Antonio Bulo Bulo ganó 0-2 como visitante al Real Oruro el domingo 20 de julio, por la Liga de Bolivia, actualmente está en la casilla sexta con 18 puntos.

Posibles alineaciones

Once Caldas: James Aguirre, Juan David Cuesta, Jergón Malagón, Jaider Riquett, Juan Patiño, Mateo García, Iván Rojas, Michael Barrios, Juan García, Felipe Gómez y Dayron Moreno.

DT. Hernán Darío Herrera

San Antonio Bulo Bulo: Jose Penarrieta, Widen Saucedo, Rene Barbosa, Leonardo Justiniano, Sebastián Villarroel, Santiago Arce, Juan Montenegro, Huberth Sánchez, Julio Herrera, Jorge Flore y Marcelo de Lima.

DT. Pedro De Pablos

Cómo seguir

Este partido se jugará el miércoles 23 de julio a las 7:30 p.m, el árbitro que dirigirá el duelo será el chileno Felipe González, con apoyo en el VAR de José Cabero. Lo podrá seguir en el streaming del Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y con todos los detalles en el minuto a minuto a través de caracol.com.co.