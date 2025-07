¿Dayro Moreno se molestó por ser suplente con Once Caldas en Copa Sudamericana? Esto dijo del DT

Once Caldas inició con paso firme los plaoy-offs de la Copa Sudamericana 2025. El equipo colombiano visitó a San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba y lo derrotó con un autoritario 0-3, gracias a las anotaciones de Jefry Zapata, Dayro Moreno y Pipe Gómez.

Con este resultado, el Once dejó encaminada su clasificación a los octavos de final, misma que deberá terminar de certificar en el duelo de vuelta, que se jugará el próximo 23 de julio en el Estadio Palogrande de Manizales.

Dayro Moreno habló de su suplencia en Copa Sudamericana

La gran sorpresa del compromiso no pasó por el abultado resultado, sino por la suplencia inicial de Dayro, capitán y referente del equipo albo. El experimentado delantero no entró en el once inicial, siendo reemplazado en el frente de ataque por Jefry Zapata, autor del primer tanto. Pues bien, el tolimense ingresó al 69′ y en poco más de 15 minutos logró anotar.

Al ser cuestionado en rueda de prensa por la curiosa situación, Moreno Galindo, lejos de armar polémica, sentenció que fue una decisión mera técnica y en dicho sentido la respeta, especialmente por la gran relación que tiene con el entrenador Hernán Darío Herrera.

“Somos 30 jugadores, el profe es un gran técnico y un gran profesional. La decisión técnica se le respeta. A él lo respeto mucho y sabe que el cariño es mutuo”, dijo inicialmente el goleador.

Asimismo, enfatizó en la unión de grupo y la importancia del resultado conseguido: “Lo importante es que el equipo está unido y sacamos un buen resultado. Se vuelve a ganar después de más de 10 partidos, en un torneo internacional y ahora vamos a Manizales. Hay que voltear la página, porque viene un partido muy importante ante Fortaleza por Liga y después, ya con toda nuestra gente, intentar confirmar este resultado”.

Finalmente, Dayro elogió el planteamiento del ‘Arriero’ en este partido de Sudamericana. “Sabemos lo inteligente que es el profe... analiza muy bien el rival”, mencionó. Además, reconoció que los fichajes para esta temporada “se han complementado muy bien” y todo esto permitió llevarse una ventaja de tres goles a casa.

Once Caldas vs San Antonio, partido de vuelta en Copa Sudamericana

Con un marcador global de 3-0 a favor, Once Caldas buscará reafirmar su clasificación a los octavos de final, cuando reciba en el Palogrande a San Antonio Bulo Bulo el miércoles 23 de julio a partir de las 7:30 de la noche. Este compromiso tendrá transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y usted podrá seguirlo a través del minuto a minuto de Caracol Deportes.