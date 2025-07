Jhon Arias reveló los sacrificios que hizo en Fluminense luego de partidos con la Selección Colombia

Jhon Arias salió como uno de los referentes de Fluminense en los últimos años. El colombiano, a punta de trabajo, y siendo clave en títulos como la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024, se ganó el cariño de la afición y el derecho de poder salir transferido a Wolverhampton de Inglaterra, club en el que cumplirá su sueño de jugar en Europa.

El chocoano de 27 años viajó a suelo inglés y está próximo a ser anunciado como fichaje del club para las próximas temporadas, luego de unas arduas negociaciones entre las partes y tras un acuerdo cercano a los 22 millones de euros. Pero antes de emprender su reto en la Premier League, Arias brindó una entrevista al diario Globo Esporte, en el que reveló las claves para convencerse del traspaso, conversaciones que tuvo e incluso cosas que hizo por amor a Fluminense.

Jhon Arias tendría un salario menor en el Wolverhampton que el que recibe en Fluminense

Arias y su decisión de dejar a Fluminense

Manifestó que fue una determinación pensada y alineada a su sueño de jugar en Europa. “Fue una decisión difícil, tomada con serenidad, con confianza en todo lo que tenemos en el Fluminense y en lo que representamos aquí. Pero también siendo fiel a mi esencia y a mi sueño. Hacer esto es lo que me ha llevado al éxito. Fue una decisión que pensé y trabajé mucho, pero la tomo con tranquilidad, sabiendo que era una gran oportunidad para el club y para mí. Estoy agradecido al Wolverhampton por abrirme las puertas para perseguir mi sueño. Tengo muchas ganas de lograr grandes cosas en Inglaterra”, dijo.

Arias y su deseo de regresar a Flu

Tras el Mundial de Clubes, manifestó que le costó asimilar todo lo que lograron en la competición y cómo esto termina teniendo impacto en su futuro. Comentó que no es un punto final para Fluminense, y que espera regresar, pues deja la relación en “una pausa”.

“Nunca se me pasó por la cabeza. Todavía no entiendo del todo lo que logramos en Estados Unidos porque es muy reciente. Pero nunca pensé que nos despediríamos; todo se trataba de ambición y ganas, de ganar y llevarnos el título a casa. Dejamos al Fluminense en la cima. Creo que nuestra relación no está terminando, sino haciendo una pausa”, comentó.

Algunos sacrificios que hizo por Fluminense

Arias, en varias oportunidades, renunció a tomarse un descanso por jugar y ayudar a Fluminense partido a partido. Reconoció que, cuando iba a la Selección Colombia, le recomendaba que tomara un receso, pero su amor por la camiseta del cuadro Carioca lo llevaba a, como él mismo declaró en su momento, “hacer cosas más allá de lo natural”.

“Con el tiempo, se desarrolla esta conexión y sinergia con el club, la afición y la vida cotidiana. La frase se refiere a las cosas que sentí y pude hacer en el campo. Es difícil de explicar; va más allá de la razón y el sentido humano, por así decirlo. Después de cada fecha Internacional de la FIFA, recibía sugerencias de la selección nacional y del departamento de fisiología para no jugar durante el breve descanso. Casi siempre jugaba con menos de 24 horas de descanso. Si te afecta físicamente, es casi imposible. Ya es difícil jugar cada tres días, imagínate con menos de un día de descanso. Y lo conseguí”, reveló.

Atento, Nacional: Presidente del Fluminense elogia a Marino Hinestroza y lo compara con Jhon Arias

Por su parte, agregó: “Jugué con alegría, cariño y tranquilidad. Eran cosas que podía hacer simplemente por ser Fluminense y por esta camiseta, que tanto aprecio. También lo viví en Maracaná tantas veces cuando la situación era difícil o adversa para nosotros, y logramos tener esa energía extra, ese empuje extra para salir con un marcador abierto. A veces, contradiciendo las predicciones y las expectativas de todos. Logramos hacer cosas, como dije, más allá de lo natural”.

Jhon Arias, con el trofeo de la Copa Libertadores ganada en 2023 ante Boca Juniors /Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

Los primeros contactos con su nuevo entrenador

Arias, aseguró que también fue clave, al momento de tomar la decisión de ir a los Wolves, poder compartir con antiguos compañeros, así como el entrenador Vítor Pereira, tuvo contactos con él en Brasil. Además, compartirá camerino con el defensor colombiano Yerson Mosquera.

Jhon Arias se despidió de los hinchas de Fluminense: Momento histórico en el Maracaná

“También fue algo que tuvimos en cuenta. André es un gran amigo mío; hemos vivido momentos de gloria en el club y es muy cercano a mí. Me ayudará a adaptarme. João (Gomes) es un gran jugador al que me he enfrentado muchas veces. Ambos están entre los mejores del mundo en sus posiciones. Son personas que me hicieron sentir más tranquilo al tomar decisiones. Conozco a Vítor; tuvimos nuestro primer contacto en Brasil. Expresó su deseo de trabajar juntos, cree en mí y cree que podemos triunfar en Europa”, añadió.

Se espera por su presentación en Wolverhampton para iniciar la pretemporada, en la que habrá juegos amistosos ante Stoke City, Lens, Girona y Celta de Vigo. El estreno en la Premier League será ante el Manchester City en condición de local, el 16 de agosto.