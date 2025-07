Atento, Nacional: Presidente del Fluminense elogia a Marino Hinestroza y lo compara con Jhon Arias

Jhon Arias se convirtió en un nuevo jugador del Wolverhampton de la Premier League, un negocio millonario que se cerró a cambio de 22 millones de euros, de los cuales 16 fueron para el club brasileño y 6 para Patriotas de Tunja. Como si fuera poco, el equipo de Río de Janeiro conservó el 10% del pase del jugador, pensando en una futura venta.

El equipo brasileño, cargado con una buena cifra económica, trabaja desde ya en buscar el reemplazo ideal de Arias, considerado por los aficionados como un ídolo del club, luego de ser pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2024. La directiva ha puesto los ojos en un nuevo futbolista colombiano.

¿Quién podría reemplazar a Jhon Arias?

Mário Bittencourt, presidente del club, reconoció en rueda de prensa que en su radar tienen a otro futbolista del país, el extremo de Atlético Nacional, Marino Hinestroza. Bittencourt lo calificó como un jugador “interesantísimo” e incluso lo comparó con el chocoano.

“En cuanto a Hinestroza, es un jugador que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Es un jugador muy interesante, con características similares a las de Arias. Casualmente, también es colombiano. Así que, obviamente, lo estamos considerando, pero también estamos considerando a varios otros jugadores. Y no será necesariamente un jugador que vayamos a comprar; podría ser un agente libre. Pero iremos despacio; ya lo sabrán cuando lo hagamos”, manifestó sobre el jugador de 23 años.

Sobre el posible reemplazo de Jhon Arias, añadió: “El reemplazo ha estado bajo consideración desde que comenzaron las negociaciones con Arias. Antes del Mundial, no se habló de ello. El departamento de ojeadores está trabajando en ello. Y luego, sobre el nombre, ya saben que no suelo hablar de eso, en fin, iremos. Si se enteran, no duden, no les voy a mentir”.

Nacional, interesado en Kevin Serna

Si bien no se refirió al respecto, Atlético Nacional se encuentra interesado en Kevin Serna, delantero colombiano al servicio del Flu. Marcello Neves, periodista de Globo Esporte, informó que el club antioqueño pretende un canje; algo que no buscan los brasileños.

⚠️ Fluminense quer Hinestroza, mas Atlético Nacional bate o pé por Serna. A princípio, Tricolor não deseja incluir seu jogador, e colombianos exigem um alto valor. Conversa e discussão de termos segue.



— Marcello Neves (@nevesmarcello) July 19, 2025

Luego de la derrota 0-2 ante el Cruzeiro, partido que sirvió como despedida para Jhon Arias, el técnico Renato Gaucho estalló contra el agente de Serna, quien pidió más minutos para su representado, haciendo referencia a la poca continuidad que tuvo el jugador durante el Mundial de Clubes.

“El problema con los agentes de fútbol es que creen que siempre tienen a Messi. Hay agentes que creen que hacer declaraciones en el extranjero me hará cambiar de opinión. Hay agentes que, al ser cuestionados por el presidente del club o Paulo Angioni, lo niegan. Dicen que no dijeron nada”, señaló.