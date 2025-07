Fanny Lu lanza “Carta a Mí”, un himno a la aceptación y a la mujer que es hoy

Con una honestidad desarmante y una sensibilidad única, Fanny Lu presenta “Carta a Mí”, una de las canciones más significativas de su aclamado álbum “Una Vida Bien Vivida”.

Este tema, escrito por Fanny Lu, José Gaviria, El Jefe y Nabález, es una profunda reflexión sobre el amor propio, el agradecimiento y el poder de reconocerse con orgullo después de un largo camino recorrido.

“Hoy me vi, miré a los ojos al pasado y sonreí”, canta Fanny, en un verso que resume el espíritu de esta canción: mirar atrás sin arrepentimientos y abrazar cada experiencia vivida como parte esencial del camino.

“Carta a Mí” es más que una canción; es una declaración de libertad emocional. Con un sonido que sólo Fanny puede ofrecer —vibrante, femenino, auténtico— la artista reafirma que es dueña de un estilo inconfundible, un género propio que ha sabido construir con coherencia y pasión a lo largo de dos décadas.

Aprovechando su estancia en la ciudad, Fanny aprovechó para grabar imágenes en Central Park de la ciudad de Nueva York, cantando entre árboles, senderos y la emblemática arquitectura de una ciudad tan llena de historias como de contrastes. En ese entorno mágico, Fanny se muestra luminosa, en paz consigo misma, y conectada con una naturaleza que refleja su proceso interior.

“Esta canción es un regalo que me hice a mí misma, una manera de honrar cada etapa que he vivido y abrazar con amor a la mujer que soy hoy. Quise escribirle a mi pasado con gratitud, con perdón y con orgullo. ”Carta a Mí’ celebra la resiliencia, la alegría y esa complicidad que hoy tengo conmigo misma”, expresó Fanny Lu.

Con una letra poderosa y una producción moderna y ,a la vez, muy “Fanny Lu”, “Carta a Mí” conecta profundamente con quienes han vivido procesos de transformación, sanación y empoderamiento. Es también un brindis por el pasado, una fiesta íntima con la propia alma, una coreografía de emociones que no necesita testigos:

“Ando de fiesta conmigo, no necesito testigos para bailar… Porque el bailao’ no me lo pueden quitar.”

“Carta a Mí” ya está disponible en todas las plataformas digitales como parte del álbum Una Vida Bien Vivida, un proyecto que marca un antes y un después en la carrera de una de las voces más queridas de la música latina.