Connie Francis: la voz que cruzó generaciones e idiomas

Por Camilo Moreno

El 16 de julio de 2025 murió Connie Francis, a los 87 años. Su nombre real era Concetta Franconero, y había nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1937.

Su carrera comenzó en los años 50, cuando la industria discográfica estaba en plena transformación, y terminó volviendo a la conversación pública más de seis décadas después, gracias a un video viral.

Sus inicios no auguraban una carrera larga. Los primeros diez sencillos que grabó para MGM Records entre 1955 y 1957 fueron fracasos.

Estaba a punto de abandonar la música cuando su padre le insistió en grabar una versión de ‘Who’s Sorry Now?’, un tema de 1923. La canción fue presentada en el programa American Bandstand y vendió un millón de copias. Fue el punto de quiebre. Francis tenía 20 años.

Poco después se convirtió en la primera mujer solista en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100 con Everybody’s Somebody’s Fool.

Lo consiguió dos veces más en los años siguientes. Pero más allá de los rankings, Francis hizo algo que muy pocos artistas de su generación intentaron: cantó en varios idiomas. Fue una decisión estratégica y cultural.

En 1959, y dada su ascendencia italiana, lanzó Connie Francis Sings Italian Favorites, que permaneció 81 semanas en listas.

Después grabó Spanish and Latin American Favorites con versiones de Bésame mucho y Mi tonto amor, y más adelante álbumes en alemán, hebreo, yidis y portugués. Fue una forma de extender su alcance sin renunciar a su estilo, llevando la música estadounidense a otras lenguas sin traducirla del todo: adaptándola.

En paralelo, protagonizó películas como Where the Boys Are (1961), cuyo tema principal también interpretó. Lo grabó en seis idiomas. Otros temas como Stupid Cupid y My Heart Has a Mind of Its Own consolidaron su lugar en la cultura popular.

Un regreso inesperado

En 2024, más de sesenta años después del lanzamiento original, su canción Pretty Little Baby se volvió tendencia en TikTok. Más de 1.4 millones de videos usaron su voz como acompañamiento.

El tema se viralizó en videos sobre rupturas, anhelos y momentos íntimos. Francis misma reconoció que tuvo que volver a escucharla para recordarla. “Ni siquiera recordaba”, dijo en una entrevista al diario británico The Independent.

Ese regreso no fue impulsado por campañas de nostalgia ni por remasterizaciones. Fue orgánico, impulsado por usuarios que descubrieron su voz sin saber quién era.

En 2025, Pretty Little Baby entró al Top 10 viral de Spotify. Se convirtió en su primer éxito digital global.

Una vida marcada por giros drásticos

A pesar de su éxito, la artista tuvo varios momentos que mantuvo alejados del ojo público. En 1974 fue víctima de una agresión sexual en un hotel de Nueva York. Demandó a la cadena hotelera y obtuvo una compensación de 1.4 millones de dólares.

El caso fue un precedente en temas de responsabilidad por seguridad en la industria. En años posteriores enfrentó diagnósticos erróneos de salud mental y la muerte de su hermano.

En su autobiografía ‘Who’s Sorry Now?’, publicada en 1984, escribió: “Mi vida personal es un pesar de la A a la Z”. A pesar de todo, nunca se desconectó del todo de la música. Su voz siguió presente en recopilaciones, en estaciones de radio, en bandas sonoras y, décadas después, en algoritmos.

Lo que queda cuando la música no envejece

Connie Francis entendió la música como un idioma común. La usó para cruzar fronteras, idiomas, formatos y épocas. Vendió más de 100 millones de discos, pero más importante que eso fue su capacidad para seguir siendo escuchada, incluso cuando ya no estaba en escena.

Murió cuando su voz volvía a circular entre nuevas generaciones. Esa circulación no vino desde la nostalgia, sino desde la identificación. Jóvenes que no conocieron su historia encontraron en su música una forma de decir lo que sentían.

No todas las canciones sobreviven al paso del tiempo. Algunas lo hacen porque siguen diciendo algo. Cuando eso ocurre, dejan de ser recuerdos y se vuelven parte del presente. Eso fue lo que logró Connie Francis. Y por eso su voz seguirá sonando.