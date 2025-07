Contralores estudiantiles de Tunja, Boyacá, aseguran que el PAE llega en mal estado a los planteles

Tunja

Contralores Estudiantiles de Tunja denunciaron que el estado en el que llegan las raciones del PAE a las diferentes Instituciones Educativas no es la mejor.

Angélica Dávila, contralora de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla y representante de los contralores de los planteles educativos de Tunja, denunció que en la ración industrializada que les entregan a los estudiantes de las 12 instituciones educativas de la capital boyacense, se han encontrado insectos en la comida, pan duro, leche en bolsa vencida y fruta en mal estado.

“Digamos que el refrigerio que se nos da normalmente es un pan, una bolsa de leche y de vez en cuando una fruta o un dulcecito. En mi caso, en la institución Gustavo Rojas Pinilla, hay estudiantes que provienen de veredas, de sedes rurales y para ellos es muy complicado empezar una jornada a las 4:00 de la mañana para desplazarse hasta la institución, luego salir a la 1:45 p.m., luego tenemos que volver a veces a las 3:00 de la tarde y salimos a las 6:00 p.m., entonces también el tiempo que les toma llegar a la casa y nosotros consideramos que un pan, que a veces viene en malas condiciones, se ha manifestado que a veces salen insectos en la comida, que el pan viene duro, la leche viene vencida o con un sabor ahumado o es algo muy dulce, realmente no tiene un aporte nutricional significativo y siento que eso también afecta mucho nuestro proceso educativo”, indicó Dávila.

Por otro lado, Juana Bibiana Páez, contralora de la Normal Santiago de Tunja, indicó que ha visto como algunos de sus compañeros se han desmayado al consumir la leche azucarada que les dan, debido al alto grado de endulzante que contiene este producto.

“La alimentación a veces viene muy dulce, el pan viene muy duro y pues realmente no cumple con la alimentación que a nosotros nos deberían dar, porque realmente lo que nosotros necesitamos es energía y para las horas que nos dan, un simple pan y una leche no nos contribuye mucho para terminar la jornada. Deberían cambiar la leche dulce por, no sé, un yogur, algo más nutritivo que nos sirva para nuestro conocimiento y que nos alimente para continuar la jornada y poder prestar más atención a las clases. Por otra parte, hay varias quejas de niños que han encontrado algunos insectos en las comidas y he tenido la desafortunada ocasión de ver como hay niños que se desmayan por el dulce de la bebida, ya que se vienen sin desayunar y es realmente lo que primero reciben”, afirmó Juana Bibiana.

Esto dicen desde la Secretaría de Educación de Tunja

Ante esta situación, el secretario de Educación Territorial de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, indicó que tienen que ser muy responsables con este tipo de denuncias y que se van a iniciar las investigaciones respectivas para determinar las medidas que se van a adoptar con la Unión Temporal Somos PAE, quien es el operador del programa del Plan Alimentario Escolar en la capital boyacense.

“Nosotros, como plan de mejoramiento, como gobierno, tenemos que ser muy responsables con este tipo de denuncias, iniciar las investigaciones necesarias. Vamos a tener reunión con el operador. Sabemos que ellos han venido prestando el servicio de la mejor manera y han estado juiciosos. Sin embargo, toda la operación, como es tan grande, tan mayúscula, necesita un mayor control. Vamos a unir esfuerzos con ellos para garantizar que estas situaciones no vuelvan a suceder y nuestros niños tengan el mejor servicio prestado”, aseguró el secretario.

Moreno Álvarez señaló además que desde la Alcaldía de Tunja se está trabajando en proyectos de ampliación o construcción de restaurantes en las instituciones educativas, con el fin de brindarle a los estudiantes alimentación en caliente.

“Tenemos el proyecto de ampliar los restaurantes escolares bajo el liderazgo de nuestro alcalde y las sesiones que estamos realizando en este momento son para lograr ese objetivo y que a los estudiantes no se les dé más ración industrializada, sino se les garantice la ración en caliente. La idea de nuestro alcalde es dar alimentación de calidad y en este entendido la ración industrializada tenemos que irla disminuyendo paulatinamente y reemplazarla por la ración preparada en sitio”, añadió el secretario.

Desde el Concejo Municipal de Tunja elevará estas quejas de los estudiantes a la Procuraduría y Contraloría, con el fin de que desde estas instancias se investigue a la Unión Temporal.