Madre de paciente con epilepsia denuncia constantes fallas en entrega de medicamentos en Tunja

Tunja

Mercedes Acosta, madre de un joven diagnosticado con epilepsia, ha tenido que enfrentarse mes a mes a la angustia de no recibir oportunamente los medicamentos que su hijo necesita para controlar las convulsiones. Según relata, la farmacia Discolmets S.A.S., encargada de la entrega de medicamentos para los afiliados a Coosalud en la región, presenta falencias en el servicio, afectando a cientos de pacientes, entre ellos su hijo.

“Mi hijo necesita tres medicamentos para controlar sus crisis: Lacosamida de 200 mg, Brivaracetam de 100 mg y Lamotrigina de 200 mg. En febrero, luego del traslado de EPS de Compensar a Coosalud, me los entregaron bien. Pero desde marzo, la situación ha sido un calvario”, señala doña Mercedes.

Desde entonces, cuenta que ha tenido que acudir a tutelas, incidentes de desacato e incluso amenazas de encadenarse frente a la sede de la EPS o de la farmacia para conseguir los tratamientos.

“Mi hijo convulsiona aún con medicamentos, imagínese sin ellos. Yo ya no sabía qué hacer, entonces, ya yo furiosa y viendo que mi hijo me convulsiona, aun tomando medicamentos, me tocó amenazarlos, que si no me entregaban los medicamentos me iba a encadenar allá en Coosalud o me iba a encadenar al frente de la farmacia”, indicó.

El pasado miércoles logró recibir dos de los medicamentos pendientes, luego de insistentes denuncias ante la Secretaría de Salud, la Superintendencia de Salud y entidades locales. No obstante, asegura que en junio se perdió la entrega de uno de los fármacos, y teme que la situación se repita.

Además, denuncia que no es un caso aislado. “En Discolmets atienden a miles de personas, incluyendo usuarios de otras EPS como Famisanar, Fomag y Nueva EPS, y el personal es insuficiente. He visto personas de la tercera edad, embarazadas y con movilidad reducida esperando por horas para que les digan que no hay medicamentos”.

Sobre el supuesto desabastecimiento que alega la farmacia, Mercedes afirma haber verificado directamente con el laboratorio Biopas, distribuidor de dos de los medicamentos requeridos, quienes aseguran tener suficiente inventario. Esto la lleva a concluir que se trata de excusas injustificadas.

“Cuando me dicen que no están desabastecidos, yo llamo al laboratorio y pregunto, a los cuales ellos me dicen que no, que nunca han tenido desabastecimiento, que si en Colombia necesita para que le dispensen, tienen para distribuirlos a todos lados”, agregó.

Como representante de la Asociación de Usuarios de Coosalud en Boyacá, ha participado en reuniones con directivos y funcionarios de la EPS, donde se prometieron mejoras. Sin embargo, la situación persiste.

“Es una lucha desgastante, injusta y humillante. Estamos hablando de la salud y la vida de personas que, como mi hijo, necesitan estos medicamentos para poder vivir con dignidad”, concluye.

El caso de Mercedes Acosta pone en evidencia una problemática que viene afectando a muchos usuarios del sistema de salud, especialmente en regiones donde el acceso y la atención oportuna siguen siendo una deuda pendiente.