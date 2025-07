“La mayoría del país está en paz”: Petro asegura que 662 municipios de Colombia no tienen homicidios

El presidente Gustavo Petro entregó un balance sobre la seguridad en Colombia. Aunque reconoció que el objetivo de la paz total aún no se ha alcanzado, destacó que la mayoría del país “vive en tranquilidad”, ya que varios indicadores de criminalidad han mejorado bajo su mandato.

“En Colombia, la mayoría del país está en paz. La mayoría de los municipios no tiene homicidios: 662 municipios de Colombia no registran homicidios. Eso es un éxito de este gobierno”, dijo el mandatario.

Según Petro, además del descenso en homicidios, también se ha reducido la violencia intrafamiliar, el número de lesiones personales y los hurtos en diferentes modalidades, incluidos el robo a residencias, bancos, motos y vehículos.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que la violencia persiste en regiones específicas donde operan economías ilícitas: “¿Qué es lo que sube en la inseguridad colombiana? (…) unas regiones, unos municipios, unos lugares que son ruta de la economía ilícita, que son productores o puntos de exportación de esa economía ilícita. Es ahí donde está la violencia, no en los demás lugares de Colombia”.

Petro también alertó sobre la presencia de mafias extranjeras en zonas cocaleras del país. “Hoy lo voy a decir con estas palabras, quienes controlan el territorio colombiano en las zonas de cultivo de hoja de coca son los ciudadanos del crimen”, aseguró.

Mencionó redes delictivas con integrantes de origen albanés, croata, italiano, alemán, holandés y estadounidense, y sostuvo que esa expansión internacional del narcotráfico pone en riesgo la soberanía nacional: “Nunca debimos haberle entregado las fronteras a la mafia”.

Además, introdujo una nueva categoría para describir el crimen transnacional: el “crimen cuántico”.

“El crimen ya ha podido manejarse a control remoto en Colombia (…) las lanchas ya no las llevan seres humanos, los submarinos ya no tienen seres humanos, los drones ya no tienen seres humanos: tienen láser y sensores”, explicó, en referencia al uso de tecnologías avanzadas.

Finalmente, el Presidente Petro se refirió a la seguridad del país durante su discurso en la instalación del Congreso y afirmó que “obviamente este gobierno no ha logrado la paz total y los indicadores de seguridad muestran una serie de circunstancias que son clave analizar para saber en donde nos estamos equivocando y en donde estamos acertando”.