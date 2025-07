Tras fuertes lluvias en Santander 430 niños se quedaron sin guardería del ICBF

Bucaramanga

Ha pasado una semana y la comunidad del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) camino a Belén en Piedecuesta sigue sin atender a 430 niños.

La temporada invernal hizo de las suyas generando el colapso de uno de los muros de esta infraestructura.

Motivo por el cual las docentes no pueden recibir a los menores de edad en el CDI ubicado en la calle sexta número 4-40.

Según María Cristina Londoño, agente educativo del CDI, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no responde por estos daños; pues son temas de infraestructura que le corresponde a la alcaldía de Piedecuesta.

“No hemos podido atender a los niños. Quedó eso a la intemperie. En nuestra institución atendemos a 430 niños de las familias más vulneradas de Piedecuesta, estratos 1 y 2. El ICBF nos dice que no se puede trabajar porque están en peligro la vida de los niños. Le enviamos una petición al alcaldía y nos manifiestan que no hay recursos”, comentó Londoño.

Agregó que es necesario arreglar varios muros de esta infraestructura que ha terminado debilitada por las lluvias, y en caso de regresar a sus labores podría ocurrir una tragedia peor.

“Este CDI fue construido hace 14 años y desde entonces no se le ha hecho mantenimiento. El municipio no le ha invertido un peso desde que se construyó. Los muros están sueltos, han colapsado y más con las aguas que siguen cayendo. No solamente el muro que colapsó, los otros muros apenas se tocan se siente que están flojas”, agregó.

Los docentes y padres de familia han pasado varias peticiones a la alcaldía de Piedecuesta para exigir el arreglo de esta infraestructura.

En caso de no conseguir respuesta la comunidad beneficiaria de esta guardería del ICBF convocarán a un plantón.