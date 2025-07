Lluvias: Un derrumbe tiene en riesgo de colapso a varias viviendas en el barrio Bucaramanga

Bucaramanga

La tormenta eléctrica del fin de semana dejó serias consecuencias en 482 familias que vieron afectadas sus viviendas por inundaciones, daños estructurales y deslizamientos, como fue el caso de varias familias en el barrio Bucaramanga, ubicado en la comuna 8, donde un deslizamiento de tierra tiene en riesgo de colapso más de cinco viviendas.

Jeimmy Molina, una de las personas ocupantes de estas viviendas afectadas relató lo que vivieron en el momento del derrumbe y por lo que están pasando en este momento, donde manifiestan que el riesgo continua latente.

“Empezó un aguacero normal, luego empezó muy fuerte, muy denso, y sobre las nueve y media de la noche, pues se desplomó. Después de que cesó la lluvia, se desplomó el terreno. Las tejas sonaban terrible, de una manera que el rugir de la tierra es algo que uno no se imagina como ser humano. Los perritos eran los más afectados del susto. Los vecinos de abajo que fueron los afectados también salieron. Obviamente uno sobre resguarda la vida de uno. Pedimos a Dios de que no siga lloviendo, mientras que las entidades competentes hacen un esfuerzo para arreglar esta situación”, contó Jeimmy Molina.

De acuerdo con la oficina de gestión de riesgo y bomberos de Bucaramanga esta zona se encuentra en alto riesgo, Germán Alarcón quien vive con su mamá, una adulta mayor que habita allí desde hace más de 20 años, hizo un llamado a las autoridades para que les ayuden con las soluciones ante la emergencia, pues dicen que de continuar las lluvias los daños podrían ser peores.

“Yo solamente esperaba rescatar a mi mamá. Las pérdidas son materiales hasta el momento, pero le doy gracias a Dios porque cuando se sintió el movimiento de la tierra unas latas que quedaron en la parte de abajo fueron las que detuvieron la tierra no sigua derecho porque mi mamá y yo nos encontramos en ese momento en ese lugar y no teníamos a dónde recurrir. Necesitamos que realmente se nos ayude aquí a hacer una pantalla, unos gaviones, algo que asegure estas casas, estamos damnificados acá en este lugar. Esto no lo podemos dejar así porque esto será más complicado de lo que se ve, esto se ve así pero esto puede ser peor todavía”, expresó Germán Alarcón.

Por su parte la Junta de Acción Comunal del barrio Bucaramanga señaló que hay varios muros de contención que están colapsando en diferentes sectores de este barrio que tiene alrededor de 6 mil habitantes. Precisaron que lo que sucedió con el derrumbe en estas viviendas se veía venir desde hace años.

“Primero que todo están colapsando algunos muros de contención ahí en la calle 70, igualmente el escarpa que va rumbo a Girón, Bucaramanga a Girón también se está deslizando, allá presenta algunos averiaciones. El tema de la carrera novena, pues ya estaba pronosticado eso, ya se ha pasado a planeación, se había pasado a riesgos y desafortunadamente el estado no hizo nada al respeto“, afirmó Jacinto Ramírez secretario de la JAC del barrio Bucaramanga señaló.

Son al menos 45 puntos críticos los afectados por las lluvias en la ciudad. Los organismos de socorro y autoridades reiteraron que continúan la alerta ante más lluvias que se puedan presentar según los pronósticos del IDEAM por lo que se activaron planes de mitigación y respuesta para evitar mayores afectaciones en Bucaramanga.