“A veces no entendemos las cosas del fútbol”: Juanfer Quintero y su enigmática despedida del América

Juan Fernando Quintero le puso punto final a su historia en América de Cali para afrontar su tercera etapa en River Plate. El volante antioqueño viajó a Buenos Aires para finiquitar su vinculación, la cual sobrepasó los 2 millones de dólares.

"¡Juanfer es de River! Junto al Presidente Jorge Brito, al Secretario General Stefano Di Carlo y al entrenador del equipo, Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero firmó su contrato e inicia un nuevo ciclo como jugador de nuestra Institución“, informó el club argentino a través de sus redes sociales.

¡𝐉𝐮𝐚𝐧𝐟𝐞𝐫 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫! ⚪️🔴⚪

Junto al Presidente @JorgeBrito, al Secretario General @stefanocdicarlo y al entrenador del equipo, Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero firmó su contrato e inicia un nuevo ciclo como jugador de nuestra Institución. pic.twitter.com/fQ0bERwJTF — River Plate (@RiverPlate) July 17, 2025

Dicha emotiva presentación, la cual constó de varios mensajes más por redes, contrastó completamente con el adiós que le envió América al futbolista de 32 años: "El jugador Juan Fernando Quintero ha sido transferido a River Plate de Argentina“.

Es preciso recordar que con la camiseta escarlata, Juanfer disputó 21 partidos entre liga local y Copa Sudamericana. En ese lapso marcó tres goles, repartió cinco asistencias y vio una cartulina roja.

El jugador Juan Fernando Quintero ha sido transferido a River Plate de Argentina. pic.twitter.com/vPRXXEOcVN — América de Cali (@AmericadeCali) July 17, 2025

Despedida de Juan Fernando Quintero del América

En la mañana de este viernes 18 de julio, y estando ya concentrado en territorio argentino con su nuevo club, Juan Fernando Quintero aprovechó para enviar un mensaje de despedida a los hinchas e integrantes del América de Cali.

En ella agradeció el amor recibido por los hinchas desde su llegada a la capital vallecaucana y el apoyo recibido a lo largo del primer semestre, especialmente en el Estadio Pascual Guerrero. Ahora bien, al dejar su adiós, nombró a todos los integrantes de la institución, aunque sin mencionar textualmente a la dirigencia.

Lea acá el mensaje de Quintero:

“Hola amigos. Quiero agradecerles de corazón a toda la ciudad de Cali y en especial a la hinchada del América de Cali... Me recibieron muy bien y me dieron mucho cariño en un momento difícil de mi vida. Hoy me toca despedirme de todos ustedes. Vivimos momentos de alegría juntos y también varias tristezas... pero algo me queda en mi corazón, y es el amor que ustedes le transmiten al equipo fuera mucho o poco dentro del campo, se sentía”, empezó el texto.

Y concluyó: “A veces no entendemos las cosas del futbol o la que pasa detrás de un partido, pero de algo estoy seguro y es que el tiempo pone todo en su lugar. Los llevo en mi corazón a TODOS !! Compañeros, staff y todos los trabajadores de Cascajal. Les deseo todo lo mejor. La grandeza la hacen ustedes, NADIE más".