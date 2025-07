“Si hay un jugador diferente y con talento, va a llegar al América”: Raimondi sobre fichar un ’10′

El entrenador del América de Cali, Gabriel Raimondi, ya cuenta con dos partidos dirigidos al frente del club. Uno fue el empate sin goles ante Llaneros por la fecha 1 de la Liga colombiana, y el otro el compromiso de ida de los play-offs de Copa Sudamericana ante Bahía en Brasil, que también acabó en igualdad 0-0.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico de 47 años se refirió a lo que encontró en el plantel. Del mismo modo, habló sobre los fichajes que han llegado a la institución, y de su aporte a este nuevo América para conseguir los objetivos planteados.

¿Qué se ha encontrado en América?

“Un grupo de jugadores excepcionales me ha abierto las puertas para poder trabajar, con dedicación, empeño y eso para un entrenador es estimable. He encontrado un club y una dirigencia detrás de un proyecto. Encontré un club ordenado, que está necesitado de títulos, pero que está haciendo todo para que suceda”.

¿Es consciente de la exigencia de títulos en el América?

“Asumimos la responsabilidad de saber que estamos en uno de los equipos que tiene que ganar el campeonato y estamos acá para eso. Todos los entrenadores necesitamos una idea para plasmar, pero el tiempo es poco. Tenemos que mediar entre ese tiempo y el tiempo que necesitamos para trabajar y no solo que se vea la idea, que se vea a través de resultados”.

¿Le sorprendió que América lo buscara para ser el DT?

“Hace dos años sí, porque cuando empezamos a hablar, después cuando vi que el club podía apuntar a un técnico joven, dije bueno, hay posibilidades de ir. En su momento vino un muy buen entrenador, como Lucas González, y empecé a creer que se podía dar”.

El deseo del hincha del América

“Lo que yo crea no vale mucho, es lo que demuestra, lo que crea no vale mucho. El hincha quiere resultados y que el equipo juegue de determinada manera. Al hincha no le importa lo que quiere el entrenador, sino lo que consiga”.

No descarta el fichaje de un ‘10′

“No puedo decir que no va a llegar. Es normal que si un jugador, dinámico, que tenga esas características, puede llegar. Pueden llegar defensores, un atacante. Hay que ver las competiciones que vamos a afrontar. Creo que en algún momento se podía retocar el plantel, sabiendo los compromisos que nuestros jugadores tienen y la salud del plantel”.

¿Tiene nómina para ser campeón?

“Eso lo van a decir los partidos. Estamos acá para obtener el máximo de esta nómina. Es normal que cuando se traen muchos nombres reconocidos, tiene la obligación de salir campeón tenemos nombres menos conocidos, y el sueño es que es estos nombres sean los famosos que nos lleven a conseguir algo y que los jóvenes que parecen tiene menos experiencia puedan decir que jugamos con estos jugadores y mirá dónde terminaron”.

La falta de licencias Conmebol de sus asistentes

“Es cuestión de días de trámite. Es gente que ha trabajado en el primer nivel, en España, Argentina, muchas veces los trámites demoran. Yo tuve la surte de contar con ambas licencias, la de Conmebol y la de UEFA, pero es una cuestión de horas o de días”.