Alerta en el Quindío por cierre de la morgue departamental ¿Cuál es el plan de contingencia?

No para la problemática con la morgue departamental puesto que la sede ubicada en el municipio de Calarcá no cuenta con las condiciones idóneas lo que ha generado el cierre temporal agravando aún más el panorama porque no existe otro punto en el departamento.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez sostuvo que atendiendo las quejas ciudadanas y el llamado de la Procuraduría realizaron una visita al lugar evidenciando problemas sanitarios.

“En efecto, hay varias quejas ciudadanas y una exhortación que nos hace la Procuraduría Departamental de las condiciones de infraestructura y de operación de la morgue en Calarcá. Se hizo la visita, se revisaron y se encontraron varias inconsistencias", dijo.

¿Qué inconsistencias evidenciaron en la morgue?

Detalló que dentro de las inconsistencias que identificaron están las relacionadas con el manejo de lixiviados, líquidos, acumulación de cadáveres y cavas disponibles lo que generó el cierre temporal de operación mientras que se establecen las adecuaciones pertinentes.

“Tienen que ver con el manejo de lixiviados, líquidos, detritos, lo que tiene que ver con acumulación de cadáveres, cavas disponibles y pues dadas esas circunstancias se hicieron cierres temporales de de operaciones en este sitio en espera de que medicina legal pueda generar la respuesta de mejora en infraestructura y de mejora en procedimientos para este tipo de situaciones", destacó.

Destacó que mañana se llevará a cabo una reunión en el despacho del gobernador del departamento con el fin de analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes que permitan establecer el plan de contingencia oportuno.

“Tenemos una reunión mañana en el despacho del gobernador con la finalidad de elaborar un plan de contingencia toda vez que pues digamos las responsabilidades de este proceso que caen no solamente en el Instituto de Medicina Legal, sino en los municipios que deben tener un sitio adecuado para la disposición, manejo y estudio de cadáveres y pues la idea es que se presenten una serie de alternativas que permitan la mejora de la situación”, explicó.

Fue claro que las responsabilidades del proceso no solo recaen en el instituto de Medicina Legal sino en los municipios que deben tener un sitio adecuado.

Alternativas frente a la contingencia

Dio a conocer que entre las alternativas que evalúan está el del alquiler temporal de un instituto de tanatopraxia para todo el trámite de los fallecimientos, el planteamiento de medicina legal es el de operar en la ciudad de Pereira mientras se genera toda la contingencia y lo que tiene que ver con la adecuación del lugar.

“Hay unas situaciones que son difíciles, es decir, el alcantarillado, el sitio está dañado, los lixiviados y el manejo de líquidos, no se hace ni llega a un apunto adecuado, no hay condiciones apropiadas para el tema, entonces digamos que son situaciones costosas en su proceso de readecuación y organización", mencionó.

Añadió: “Lo que estamos tratando es que digamos a la luz de la norma se puedan tener unos condiciones y requisitos mínimos que garanticen la operación y que obviamente pues las familias del departamento del Quindío no se vayan a sentir afectadas por esta situación".

Es de resaltar que actualmente hay siete cadáveres en la morgue departamental y a partir de hoy no se recibirán más debido a la problemática allí evidenciada.