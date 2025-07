Armenia, única ciudad del eje cafetero sin morgue, buscan destrabar predio para construir sede

Armenia

Armenia es la única ciudad capital del eje cafetero y una de las pocas en el país que no cuenta con sede propia de medicina legal y morgue, hoy todos los procesos de muertes violentas son atendidos en la morgue de Calarcá que cuenta con una mínima capacidad, la alcaldía busca que un lote ubicado en el plan piloto pueda ser utilizada para la construcción de esta obra.

Y es que en el concejo municipal se llevó a cabo el debate donde una vez más el tema fue la falta de morgue en el Quindío situación que se vio agravada por el accidente del puente helicoidal donde todos los cuerpos de los fallecidos en el accidente fueron llevados a la morgue de Pereira porque en Calarcá no había cupo.

Los delegados de Medicina legal dieron a conocer que en lo que va corrido del año han realizado 337 necropsias hasta el día de ayer y en el año 2024 se realizaron 614 procedimientos de necropsia en el pequeño cuarto de la morgue de Calarcá y por eso la importancia de construir una sede de la entidad.

Este predio fue presentado por la alcaldía de Armenia donde se podría construir la sede de Medicina Legal.

Durante el debate, Santiago Morales, director de bienes y suministros de la alcaldía fue claro en manifestar que el municipio de Armenia ya tiene listo el predio donde se construiría la sede de medicina legal, solo deben definir los temas jurídicos para poder usar el lote ubicado.

El funcionario agregó “Este predio ya está plenamente identificado al sur de la ciudad de Armenia y en dos semanas habrá una reunión con los actores involucrados y establecer por pasos a seguir para que por fin se pueda adelantar este proyecto necesario para la ciudad y el departamento.

Concejal Richard Alexis Gutiérrez

Precisamente a través de la tragedia que ocurrió con el puente helicoidal nos invita a la reflexión, porque digamos, listo, en este caso Pereira subsanó o nos colaboró, pero dígame donde ellos hubieran tenido su propio sus propios problemas y estuvieran ocupados como pasa en muchos casos en donde tendría que ir la gente.

Debate en el concejo de Armenia sobre la morgue para el Quindío.

Entonces se revictimizan las personas, porque lógicamente lo que da tristeza es eso, que no solamente la persona tiene la lo que le está ocurriendo, sino que también tiene que revictimizada a tener que desplazar otra ciudad, a tener que incurrir en otros gastos, unas cosas porque definitivamente nosotros no contamos siendo la única ciudad del Cafetero que no cuenta con estas instalaciones.

Concejal José Ignacio Rojas

La invitación respetuosa que estamos haciendo es, evalúen ya la figura jurídica, es decir, el mecanismo con el cual se puede actuar sobre ese predio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Articular voluntades de tres actores. Uno, que la administración municipal entregue el predio en unas condiciones que permitan hacer una intervención.

Esta es la morgue de Calarcá que atiende a todo el Quindío.

Dos, está la voluntad del gobierno departamental de adelantar el proceso constructivo de la edificación. Ahí yo les estoy mencionando, no nos limitemos a un predio muy pequeño o a una infraestructura muy pequeña, sino pensemos un equipamiento grande que se vaya haciendo por etapas, pero hoy tenemos la voluntad del gobierno departamental, que lo ha planteado la señora procuradora de que adelante en la construcción y por su parte, medicina legal adelante toda lo que es la dotación y digamos lo que se requiere para la operación de este espacio.