¿Quién responde tras un accidente en bicitaxi? Explicación de coberturas y vacíos legales

Luego de que el pasado domingo ocurriera una tragedia en Soacha, Cundinamarca, en donde una pequeña falleció luego de movilizarse en un bicitaxi sin frenos, ha aparecido una importante preocupación sobre la responsabilidad legal de los biciconductores en estos casos. ¿Deben tener seguros? ¿Quién tiene la responsabilidad? A su vez, la administración local del municipio lamentó el deceso de la menor.

De manera concreta, las autoridades han explicado que el bicitaxi se desplazaba a alta velocidad el pasado domingo 13 de julio y transportaba a Diana Estefany Pérez, una pequeña de 11 años, junto a su madre Dayana. La madre decidió tomar este medio de transporte luego de recoger a su hija en la casa de su hermana con la intención de dirigirse a su hogar para realizar las tareas del colegio.

Aunque hay versiones encontradas, se ha confirmado que el bicitaxi iba a alta velocidad, no pudo frenar y durante esto la menor terminó en el suelo. Por un lado, las autoridades señalan que la joven se habría lanzado del vehículo, probablemente por los nervios y la ansiedad generada por la situación. Mientras tanto, la familia asegura que la menor habría salido “volando del bicitaxi”.

Ante estos hechos, las autoridades han comenzado una investigación para determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Por su parte, la familia espera salir del velorio y de este difícil momento para luego considerar la posibilidad de tomar medidas legales contra el conductor, quien ya fue identificado por la Policía.

Sumado a lo anterior, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ se pronunció y lamentó el trágico fallecimiento de la menor Danna Estefany Pérez. “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de la niña de 11 años, la madrugada del 14 de julio en el Hospital Cardiovascular, tras grave accidente ocurrido el día anterior a la altura de Terra Grande”. El mandatario local indicó que el informe policial explica que la menor se habría tirado del bicitaxi.

Al mismo tiempo, el alcalde anunció que para el último mes del año presentará un plan de movilidad que permita regular el transporte público en Soacha. Este plan tendrá como nombre ‘La Última Milla‘.

Adicionalmente, con el accidente se pone de nuevo la discusión sobre la legalidad de los bicitaxis y mototaxis, los cuales son vehículos particulares que han surgido como respuesta la falta de conectividad y la eficiencia en el servicio de transporte.

Leer más: Niña de 11 años murió tras caer de bicitaxi sin frenos en Soacha: familia exige justicia

¿Quién responde tras un accidente en bicitaxi?

En Caracol Radio conversamos con el abogado penalista Santiago Tres Palacios, quien explicó que este tipo de vehículos al no estar reconocidos por el Ministerio de Transporte no se les obliga portar un seguro. Lo anterior, resulta problemático, dado que funcionan como medio de transporte público. No obstante, aseguró que la responsabilidad legal en un accidente no se puede omitir.

Así lo explicó: “Se conocen popularmente como bicitaxis los únicos vehículos que están homologados por el Ministerio de Transporte y que funcionan con la tracción humana, es decir, con pedales, con un asistente eléctrico, o con un motor eléctrico, pero de poca potencia. Ahora, estas motos que funcionan con combustible y a las que se les hacen unas adecuaciones son absolutamente informales, no están reconocidos por el Ministerio de Transporte y por ende no son susceptibles de ser asegurados”.

En ese sentido, el abogado mencionó que en el caso de las “motos que funcionan con combustible” o los bicitaxis con modificaciones pese a que no están reconocidos cuentan con responsabilidad si una persona resulta afectada. Aunque esto depende de la forma en la que ocurran los hechos. “Esto no quiere decir que cada que se ven involucrados en un accidente la responsabilidad sea de ellos, en cada caso hay que constatar si el accidente se produjo como consecuencia de las modificaciones o alteraciones que se le hicieron al chasis del vehículo o si fue por una causa diferente que se le puede atribuir a otro sujeto"

Finalmente, mencionó que podría presentarse un vacío legal, dado que falta regulación. “También existe una dificultad al no ser homologados y es que estos no son susceptibles de comparecer ante las autoridades de tránsito y ahí hay una especie de vacío, que impide que se le apliquen las leyes y reglas sobre movilidad. Esto más allá de la posible inmovilización que sí podrían imponer las autoridades de tránsito”.