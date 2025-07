Alcalde de Soacha presentará proyecto para regular el transporte informal

Cundinamarca

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ lamentó la muerte de Danna Estefany Pérez, la menor de 11 años que cayó de un bicitaxi que no tenía frenos en el sector de Quintanares.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de la niña de 11 años, la madrugada del 14 de julio en el Hospital Cardiovascular, tras grave accidente ocurrido el día anterior a la altura de Terra Grande”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

De acuerdo con el informe policial, que mencionó el alcalde, la menor se habría tirado del bicitaxi ” tras una aparente crisis nerviosa, al quedarse sin frenos el vehículo ”. Sin embargo, la familia asegura que la menor se cayó.

Este hecho volvió a poner en la mesa el debate de la legalidad de los bicitaxi s, mototaxis y los llamados ‘piratas ’ , que son vehículos particulares, que operan en varios barrios de Soacha, ante la falta de conectividad en el servicio de transporte en el municipio.

En Colombia, ese medio de transporte no es legal pues no se encuentra reglamentado en el Código Nacional de Tránsito , por lo que no cuenta con las garantías de seguridad.

Es por eso que el alcalde anunció que presentará en diciembre de 2025, un plan de movilidad llamado ‘La Última Milla’, en el que pretenden organizar y regular el transporte público en Soacha.

“Urge una regulación seria”, concluyó el alcalde Sánchez.