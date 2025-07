Paro arrocero, ¿cómo encontrar soluciones estructurales a los problemas del sector?

En Hora20 el análisis ante lo que viene pasando en ocho departamentos del país por cuenta del paro arrocero. Se habló las causas, del motivo de la caída de los precios en la carga de arroz, de la realidad de los productores, así como la influencia de los fenómenos internacionales, al tiempo que se buscan soluciones que pasan por la regulación de los precios, distritos de riego y el incentivo por almacenamiento.

Lo que dicen los panelistas

Cecilia López, exministra de Agricultura, directora del DNP, economista y exsenadora, resaltó que es increíble que hace cuatro meses estábamos con el mismo problema, “el arroz es muy importante para consumidores y agricultores, pero no se toma en serio el problema de fondo que requiere políticas estructurales como el subsidio a almacenamiento”. Destacó que necesitan muchas salidas que se anuncian por el Gobierno, pero no se concretan, “el subsidio de almacenamiento se convirtió en estímulo perverso porque el productor no se mide en oferta porque espera que el subsidio resuelva el problema”. Detalló varios problemas como la sobreoferta que está en los Llanos, “hay que mirar posibilidades de exportación, hay compromisos con Ecuador y Perú, hay problemas por distritos de riego”.

Frente a las soluciones, dijo que se debe apoyar a los productores para que tengan plantas de secamiento y romper la relación en la que agroindustria dominante, “lo que se necesita es un plan estratégico, no sólo apagar incendio con un subsidio que es incentivo perverso, pero que no se puede romper de un día para otro”. También resaltó que es imposible frenar del todo las importaciones, “eso nos lo cobran por otro lado y ahí toca tener cuidado. Quien tiene responsabilidad de armonizar relación productores-agroindustria es el Gobierno”.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, no hay ninguna justificación para bloquear carreteras, “parece que el Gobierno deja que la crisis crezca y no anticipa lo que se pueda presentar. Las coyuntura se usan para analizar problemas estructurales de algo que está sobrediagnósticado”. Explicó que el arroz paddy verde es el que saca el productor, “sale al molino, almacenamiento y secado y de ahí sale el arroz blanco que compramos. Con la intervención de precios se debe mirar la cadena completa”. En esa medida se preguntó, “¿Dónde compran consumidores el arroz? Tiendas, supermercados, Fruver y el 30% en descuento duro. Tiendas de descuento hacen subastas para que grandes molinos ofrezcan el arroz y ahí empieza a bajar el precio”. Además, manifestó que si el Gobierno saca una resolución para pagar a X precio el paddy verde, “¿qué pasa en adelante? ¿Control de precios en tiendas de descuento y tiendas de barrio? Esto requiere soluciones estructurales”.

Destacó que en el tema de incentivo al almacenamiento se debe usar cuando se necesita, “pero el foco debe estar en soluciones estructurales. Que la Comunidad Andina sea un mercado común porque ecuatorianos son buenos enviando arroz, pero no dejan entrar”. De otro lado, habló de la integración vertical de productores que tengan almacenamiento, secado y marca.

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, recordó que se viene hablando con el Gobierno de este problema del precio desde marzo, “el Gobierno no es desconocedor. Se dieron apoyos porque les demostramos que en todas las regiones arroceras, los arroceros están perdiendo plata”. Detalló que la resolución del Gobierno plantea unos precios que están por debajo de lo que se paga hoy a los arroceros en varias regiones, “hay un precio que le paga la gran industria y que fija la gran industria”.

Enfatizó que los precios a los que hoy se vende, el precio del arroz se puede subir a productores sin afectar a consumidores en el precio final, “no estamos en la carreteras por joder otros productores”. Recordó que los productores están perdiendo millones de pesos, “no se está inventado nada, pero la actitud debe ser de resolver el problema. Proponemos mesa de negociación con los que está en las carreteras, una mesa donde miremos el asunto”.

David Mora, economista, magíster en Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional y docente universitario, comentó que los productores tienen capacidad para alimentar a todo el país, producen más de lo necesario y el excedente debería exportarse, pero garantizando soberanía alimentaria, “el problema está en que tenemos unas entradas de importaciones de TLC y acuerdo con Comunidad Andina. En 2024 entraron 280 mil toneladas por paddy. En 2025 ha entrado menos porque se quedaron con el inventario”. También dijo que los mayores compradores concentran el 85% de las compras de arroz y eso hace más complejo tener un precio competitivo y se vienen fijando los precios, “el Gobierno se comprometió en marzo en tres puntos con los arroceros, pero no se han cumplido”.

Frente a las soluciones, dijo que lo primero que se debe hacer es que el Gobierno debe llamar a mesa de concertación con los arroceros que están protestando porque están empujados ante los incumplimientos, “un mínimo de precio en el que no se pierda la inversión es necesario, pero también que el Gobierno active el FAIA y facilitar acceso a insumos para que tengan menores costos de producción”. Entre otras medidas habló de poner en orden el contrabando, “entran mulas de Ecuador y no pasa nada, el contrabando se lleva nuestra producción”, así como revisar los acuerdos comerciales y TLC que se tiene con otros países.