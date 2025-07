Bloqueos del Paro arrocero afectarán el déficit de producción de arroz del otro año: Minagricultura

En entrevista exclusiva con 6AM de Caracol Radio, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entregó un diagnóstico completo sobre la situación actual del sector arrocero en Colombia, en el marco del segundo día del paro nacional arrocero, que ya deja bloqueos en varias vías estratégicas del país y genera creciente preocupación en el Gobierno y los consumidores.

Durante la conversación, la ministra fue enfática en afirmar que los bloqueos podrían tener consecuencias muy graves: “Si nuestros productores no mantienen sus ingresos, no habrá nuevo ciclo de siembra. Eso no nos llevará a una sobreoferta, sino a un déficit de arroz en el país el próximo año”, aseguró.

Le puede interesar: Paro Arrocero EN VIVO: bloqueos, cierres viales y novedades del orden público

Problemas estructurales de fondo

Carvajalino explicó que el Ministerio ha venido trabajando desde hace más de un año con todos los actores de la cadena arrocera, desde productores hasta comercializadores, buscando soluciones a los problemas estructurales del sector. Entre estos, destacan los altos costos de producción, los arriendos elevados de tierras, y la falta de infraestructura adecuada para almacenamiento, secado y trilla del grano.

A esto se suman factores externos como la caída de los precios internacionales del arroz, el reciente regreso de India al mercado exportador y el enorme inventario mundial del producto (más de 580 millones de toneladas almacenadas). Todo esto ha generado una presión adicional en el mercado colombiano, que se ha traducido en un desplome del precio pagado al productor: “Llegamos a $155.000 la carga, lo que está por debajo de los costos de producción”, explicó la ministra.

Según la jefa de la cartera agropecuaria, la situación de precios actuales evidencia una clara distorsión del mercado. Por ello, el Gobierno lanzó el pasado domingo una propuesta de regulación de precios del arroz verde, es decir, aquel que venden los productores a los molinos antes de su procesamiento.

Carvajalino explicó que se ha mantenido el diálogo abierto con todos los actores, incluso con gremios que no asistieron a la más reciente mesa nacional de diálogo. “La organización Dignidades, que convocó este paro, decidió no asistir a la mesa convocada ayer. Sin embargo, tuvimos participación de la industria, FENALCO y actores políticos como gobernadores”, dijo.

Consecuencias de los bloqueos

Para el Gobierno, los bloqueos llegan en el peor momento: justo al inicio de la cosecha. Esto genera presiones adicionales sobre las ya limitadas capacidades de almacenamiento y secado, y compromete seriamente la cadena de abastecimiento alimentario.

Carvajalino hizo un llamado urgente a levantar las vías: “Los bloqueos nos van a afectar la cadena y todo el circuito de distribución alimentaria. Esperamos que se levanten prontamente para no agravar la situación”, indicó.

Acciones del Gobierno

La ministra detalló que, pese a las limitaciones fiscales, el Gobierno ha hecho esfuerzos considerables para apoyar al sector. Entre las medidas implementadas se destacan:

$42 mil millones en crédito agropecuario con tasas subsidiadas.

en crédito agropecuario con tasas subsidiadas. $7 mil millones en el programa FAI Arroz, que reduce los costos de producción.

en el programa FAI Arroz, que reduce los costos de producción. Apoyo directo para la producción del primer semestre de 2025, aunque con ajustes técnicos por tratarse de un instrumento nuevo.

Además, se revisan los resultados de la última encuesta del DANE, que reveló una expansión del área sembrada en regiones como Casanare, situación que, de no corregirse, podría acentuar los problemas de competitividad y sobreproducción.

Llamado a la responsabilidad compartida

Finalmente, Carvajalino hizo un llamado a toda la cadena: “Necesitamos que los productores mantengan ingresos para poder sembrar nuevamente, pero también que la industria tenga estabilidad y que los comercializadores respeten precios justos. Si no actuamos juntos, el país podría enfrentar un déficit real de arroz en 2026”.

La ministra reiteró su compromiso con el diálogo y aseguró que su equipo, liderado por la viceministra de Agricultura, seguirá abriendo espacios de concertación a lo largo de esta semana.