Aulas vivas y huertas escolares en escuelas rurales del Quindío acompañadas por la Uniquindío

Con aulas vivas y huertas escolares 120 estudiantes de zona rural del Quindío se benefician con la siembre de productos agrícolas que incluso sirven para suministrar vegetales para el restaurante escolar.

El proyecto se denomina Territorio Pijao y desde hace 5 años la universidad del Quindío, la oficina de innovación viene acompañando diferentes procesos con niños, mujeres cafeteras, campesinos y empresarios del turismo en Córdoba, uno de esos es la huerta escolar y el invernadero en el colegio de Río Verde Bajo de Buenavista.

Octavio Marín profesor

Hay una cosa que es importante señalar en un primer momento es que todos nosotros somos de origen campesino., entonces, lo que estamos haciendo acá es a través de la agroecología, que es cultivar de la mano con la naturaleza en armonía con el medio ambiente para producir alimentos sanos, es enseñar a los muchachos que es posible una manera diferente de cultivar. La otra manera con la que cultivan los campesinos en todo el mundo se llama revolución verde. No conocemos ni siquiera término, pero es la agricultura con venenos. Los campesinos hacen revolución verde, aplican venenos todos los días, pero ni que conocen el concepto.

Entonces, ¿qué estamos haciendo?

Demostrando acá en una pequeña parcela, en un aula viva como la estamos viendo que es posible cultivar sin venenos. No es fácil, pero es posible y se llama agroecología. La agroecología es una ciencia que recoge, primero, saberes campesinos a través del diálogo de saberes, conocimientos ancestrales y se suma el conocimiento académico. Y esta ciencia en construcción es la que nos permite aplicar modelos que se adaptan cada lugar.

¿Cómo lo han acogido los estudiantes?

Digamos que ellos están muy emocionados porque ellos les gusta mucho, es que el trabajo práctico muy muy uno se distrae, es hasta una terapia. Cultivar la huerta es una terapia, para los que tienen problemas de estrés se van se van conectando con esto.

Ellos van cultivando acá y en la medida en que ven, que eso sí da, que sí produce, que, si es posible hacerlos sin venenos, entonces ellos ya, digamos que se van a, entre comillas, antojados para hacerlos una casa.

¿Qué están cultivando en medio de este modelo agroecológico?

En el primer semestre sembramos lechugas, tomates, pepinos, tenemos una colección de ajíes que ya la vimos hace un momento, tenemos habichuela y tenemos repollo, ¿sí? Y ya estamos en este semestre estamos haciendo una nueva siembra, estamos sembrando. Estamos evaluando qué pegó bien para sembrarlo y lo que no pegó bien pues lo dejamos para que lo siembre otra persona, en otra parte aquí no se adaptó bien.

El rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía

Lo que pretendíamos era mostrarles una pincelada de todo lo que hace la Universidad del Quindío y más en el marco de lo que hemos denominado Universidad de Tercera Misión en Conexión Territorial, que lo que busca básicamente es a partir de esas fortalezas internas, institucionales, en docencia, investigación y extensión, tener un buen relacionamiento con otros sectores externos como son el sector empresarial, el sector público y las comunidades.

En el marco de esa estrategia, nosotros ya desde el año 2020 ya vamos para 6 años, vamos a la sexta etapa, establecimos un proyecto piloto que desarrolla que denominamos eh territorio Pijao.

Y lo primero que se hace en esta metodología es tener ese relacionamiento con la comunidad, tratar de identificar las necesidades y las prioridades de ellos y ya la universidad con recursos propios, aquí digamos que es un proyecto social donde la universidad suma el 100% del costo del mismo, pues empieza a buscar al interior de nuestra alma mater las fortalezas que tenemos, sus investigadores, sus profesores expertos y así venimos a contribuir en las diferentes estrategias.

Lo que estamos desarrollando en Río Verde Bajo, es una estrategia, digamos, de concientizar a todos los miembros de este colegio y así ir replicando en otras instancias todo el tema de sostenibilidad, de cuidado por el medio ambiente consumo agrícola, de que nosotros tenemos que producir también lo que pretendemos comer y que así seremos más saludables

Estudiantes del colegio Río Verde Bajo de Buenavista

Me parece muy bacana que todos los estudiantes nos hemos esforzado en la huerta, por fin se están viendo muchos resultados muy bonitos y nos está beneficiando a nosotros porque a veces se utiliza para el almuerzo de nosotros, para el restaurante escolar.

¿Cómo ha sido la experiencia de sembrar?

Pues yo llevo 2 años en este colegio y acá aprendí demasiado porque yo realmente no le he dado mucha importancia a la siembra, pero acá me enseñaron mucho que hay que darle muchísima importancia a la siembra porque nos da muchos beneficios y más porque nos da beneficios también a nuestro entorno y a los animalitos que son las aves que mantienen por acá.

¿Y están pendientes del cultivo?

¿Y están pendientes del cultivo?

Sí, señor, nosotros venimos pues entre todos los grupos siempre venimos una vez a la semana y siempre es como muy bonito porque en todo entre todos es le damos mucho cariño a las matas.

¿Te estás enamorando del campo?

La verdad, sí, demasiado, al principio de pronto no le ponía como tanta atención a esto y el profesor Octavio nos enseñan lo que es darles el amor a las matas porque realmente un campesino tiene que darles muchísimo amor a las matas porque si uno no le da amor cuando siembra las matas no germinan.

Rector Julio Cesar Suarez

Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes vean el impacto que puede tener este tipo de proyectos. En este momento pues muy agradecidos con la Universidad del Quindío por todo su apoyo en este en el desarrollo de todas estas actividades.

Hemos venido trabajando sobre todo con acompañamiento técnico con Genaro, el ingeniero Genaro y la idea que nosotros hemos tenido siempre es que nuestros estudiantes no solo produzcan por producir, sino que aprendan en un futuro a hacer transformación del alimento y a comercializarlo, la idea siempre es que, si ellos son del campo, trabajen por el campo y vean que es un es valioso tener tierra.

Lastimosamente desde que llegué yo a la institución me di cuenta que hay una problemática muy grande y era que muchas familias, a pesar de tener tierra, no sabían cultivarla, no sabían trabajarla. Entonces, era muy triste ver que hasta pedían para un plátano.

Entonces, era algo que teníamos que cambiar.

¿Cómo lo estamos cambiando? Enseñándole a los muchachos a cultivar. Esto es un trabajo que no se hace de un momento a otro, sino que vamos paso a paso, lo primero es que aprendan a cultivar, que aprendan a utilizar la tierra, que aprendan que es valiosa y después de eso, cuando tengamos los cultivos, que ellos aprendan a transformar y a comercializar, que puedan vivir del campo. Ese es nuestro principal objetivo.

¿Cuántas instituciones y niños están beneficiados?

En este momento tenemos beneficiados 150 estudiantes. En cinco sedes, la idea es expandirnos a más sedes. Estamos también trabajando en la parte de atrás, ya se empezó un proyecto donde vamos a trabajar con plántulas, sacar plántulas para entregar a las demás sedes, en este momento somos 11 sedes y de esas sedes llevar todo esto a las familias y así multiplicar el proyecto para que toda la comunidad educativa tenga forma de beneficiarse.