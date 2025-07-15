El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Putin no recibe órdenes de Trump”: embajador Hoagland sobre amenaza de aranceles del 100%

En diálogo con La W, el embajador estadounidense Richard Hoagland, quien fue subsecretario de Estado Adjunto Principal para Asuntos de Asia del Sur y Central (2013 a 2015), se pronunció acerca del ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump a su homólogo ruso Vladímir Putin al amenazar con imponer aranceles del 100% si no hay un alto al fuego en Ucrania en 50 días.

En primer lugar, sobre si ese ultimátum pueda conducir al fin de la guerra, el embajador Hoagland advirtió que es improbable que Putin haga caso a esta amenaza, pues afirmó que “el presidente de Rusia no recibe órdenes del presidente de los Estados Unidos”.

Por otro lado, sobre si existe la posibilidad de que, considerando que Trump habló de tarifas o aranceles secundarios, se lleguen a materializar sanciones contra Rusia, el diplomático aclaró que, en este caso, “Trump habla de sanciones contra los aliados comerciales de Rusia, incluyendo a aquellos países que hacían parte de la Unión Soviética”.

“Eso puede representar un problema para Rusia: por ejemplo, el petróleo que llega de Kazajistán podría estar sujeto a sanciones secundarias por lo que está haciendo Vladímir Putin en Ucrania”, indicó.

El embajador también sostuvo que, si bien considera que esta guerra no será permanente, Putin “parece determinado a obtener lo que quiere”.

“Una vez dijo que la caída de la Unión Soviética en 1991 era la tragedia del siglo, así que busca conquistar a Ucrania. Él ve a Kiev como ese lugar donde nació Rusia y no precisamente quisiera recrear lo que era la Unión Soviética, pero sí es muy insistente en que Ucrania pierda su independencia”, sostuvo.

Escuche esta entrevista en La W:

