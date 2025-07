¡Prográmese! Esta semana cambia la jornada para tramitar el pasaporte en Santander

Bucaramanga

Debido a que este jueves 17 de julio a las 7:30 p.m. se juega en el estadio Américo Montanini el partido del Atlético Bucaramanga y el Atlético Mineiro por Copa Sudamericana, la oficina de Pasaportes de Santander adelantó la jornada especial para el trámite del documento.

Esto quiere decir que esta semana no se realiza el miércoles la habitual jornada especial para agendar la cita.

En este caso se cambió la fecha debido a que desde el miércoles 16 de julio instalan un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, en torno al certamen internacional.

📢 ¡Mañana martes 15 de julio siguen las #JornadasEspeciales de pasaportes!



📍 Coliseo Vicente Díaz Romero

🕑 2:00 p.m. – 5:00 p.m.



🔸 Lleva tu cédula en buen estado

🔸 Si es para un menor, lleva el registro civil pic.twitter.com/cPAMG8l2B7 — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) July 14, 2025

Cómo quedará la jornada especial para agendar cita de pasaporte en Santander

Es por eso que la jornada especial se realiza este martes 15 de julio en el coliseo Vicente Díaz Romero en Bucaramanga, con un cambio en el horario que ya no será en la mañana durante esta semana sino desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

A la jornada los asistentes deben presentar su documento de identificación actualizado.

🚨 IMPORTANTE



📌 Este martes 15 de julio NO se realizará la jornada de Tardes de Provincia en la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander.



✅ Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/ivcHXvJGLM — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) July 14, 2025

Para trámite de agendamiento para un menor de edad se debe llevar el registro civil original.

“Este martes no hay tardes de Provincia. Pero sí se realiza en la mañana de 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. la jornada de Martes de VIP para mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, fuerza pública y personal del sector salud; en la oficina de Pasaportes en el centro comercial El Cacique”, afirmó la coordinadora de esta oficina, Waleska Quintero.