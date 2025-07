Conductores que cubren la ruta a Arauca viven una odisea por el mal estado de la vía La Soberanía

Norte de Santander

Al menos el 60% de la vía La Soberanía, se encuentran en pésimas condiciones, esto es lo que aseguran los transportadores que viajan desde Norte de Santander hacia el departamento de Arauca. Indican los conductores que han tenido que dormir en la vía y hacer trasbordo, para poder cumplir en la prestación de sus servicios.

“A nosotros nos ha tocado que hacer trasbordos, a veces dormir en la vía, porque cuando está el clima muy lluvioso, sobre todo en la noche, no nos dejan pasar” dijo un conductor de transporte público.

Aseguró que “nosotros tenemos ya conexión con los otros compañeros, que quedan en el otro extremo, entonces los que vienen nos traen pasajeros y nosotros le entregamos también pasajeros a ellos y así cada quien continúa en su trabajo”.

Sin embargo, llama la atención que, según este conductor, “la semana pasada los mismos habitantes de La Mesa, estaban arreglando la vía, con maquinaría propia, pero sí nos cobraban 50 mil pesos a los conductores, como peaje, por habilitarnos la vía”.

Señaló que el Invías sí ha hecho presencia en el lugar, “pero no sé, se han hecho los de la vía gorda en ese tramo, porque la solución no llega”. Frente al mal estado, las empresas que prestan este servicio, no están despachando en su totalidad todos los vehículos que normalmente salen hacía Arauca, desde Cúcuta.